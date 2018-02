Lebensgefährtin mit Messer bedroht

Am Freitagnachmittag kam es in der Kaltensondheimer Straße in Kitzingen zu einem Streit zwischen einem 22-jährigen Mann und seiner 29-jährigen Lebensgefährtin. Der Streit eskalierte immer mehr und schließlich griff der 22-Jährige zu einem Küchenmesser und bedrohte seine Lebensgefährtin mit dem Leben. Anschließend flüchtete er mit dem Messer in Richtung der Kitzinger Innenstadt.

Durch die Polizeiinspektion Kitzingen wurden sofort nach dem Flüchtigen gefahndet. Mit Erfolg: Der 22-Jährige konnte unweit des Tatorts in einem Wohnhaus erwischt werden.

Festnahme

Nach der Festnahme wurden laut Polizeibericht psychische Auffälligkeiten festgestellt, so dass der Mann vorläufig in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht wurde. Beide Lebenspartner blieben bei dem Vorfall unverletzt. Den 22-jährigen Arbeitslosen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung.