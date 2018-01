Lautstarker Wechsel aber „keine schweren Schadensereignisse“

Mit Feuerwerksraketen über und vor der Altstadt: Lautstark haben die Kitzinger das Jahr 2018 begrüßt. Viele Menschen hatten sich auf der Alten Mainbrücke, am Mainkai und den Stadtbalkonen versammelt. Das Rote Kreuz hatte sich laut Kreisgeschäftsführer Harald Erhard unter anderem mit vier Rettungswagen, drei Notärzten und einem Einsatzleiter für die Neujahrsnacht gerüstet. So aufgestellt kam die Mannschaft „nie an ihre Grenzen“, schreibt Erhard. Am Ende hatte es insgesamt über 50 Einsätze gegeben, aber von „schweren Schadensereignissen“ blieb der Landkreis verschont. Zwei kleinere Einsätze wurden von der Feuerwehr Volkach gemeldet. Einmal wurden mehrere Trauerkränze aus einen Bach geborgen, die Unbekannte hineingeworfen hatten. Kurz nach 22 Uhr sorgte Feuerschein in Astheim für einen Einsatz. Es stellte sich als ein zu groß geratenes Lagerfeuer heraus. Die Polizei meldete einen Heckenbrand in Obernbreit, eine Attacke zwischen Jugendlichen am Main und eine gefährliche Körperverletzung in der Keltenstraße.