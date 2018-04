„Lauf 10“ soll Kitzingen fit machen

Auch in diesem Jahr heißt es wieder „Lauf 10“ – zehn Kilometer in nur zehn Wochen laufen. Die Turngemeinde Kitzingen (TGK) nimmt von Ende April bis Juni am Projekt des Bayerischen Leichtathletikverbands und des Zentrums für Prävention und Sportmedizin der Technischen Universität München teil.

Ziel der Aktion ist es, die Teilnehmer in zehn Wochen durch regelmäßiges Training soweit fit zu machen, dass sie auf einer Strecke von zehn Kilometern bestehen können. Dazu treffen sich die Interessenten montags um 18.30 Uhr am Sportzentrum im Sickergrund, donnerstags um 18.30 Uhr auf dem Parkplatz am Bleichwasen und samstags um 17 Uhr am Trimm-Dich-Pfad in der Albertshöfer Straße, um gemeinsam zu trainieren.

Beginn des Lauftrainings ist am Montag, 30. April. Der Abschlusslauf findet am Montag, 2. Juli, statt.

Zunächst wird am Montag, 16. April, ab 19 Uhr zu einem Informationsabend in die VR-Bank Kitzingen (Eingang Falterstraße) eingeladen.

Weitere Informationen im Internet unter laufteam.tg-kitzingen.de