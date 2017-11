Laternenumzug des Kindergartens St. Johannes

(ela) Auch in diesem Jahr trafen sich die Kindergartenkinder, ihre Eltern und Erzieherinnen vor der katholischen Pfarrkirche in Kitzingen und begrüßten St. Martin und sein Pferd. Anschließend ging es mit den leuchtenden Laternen singend durch die Innenstadt, am Main entlang und zurück zum Kindergarten, begleitet von der Kolping Musikkapelle, so eine Mitteilung. Nach dem Ende des Laternenzuges gab es Wiener im Brötchen, Ulmer, Kinderpunsch und Glühwein. Außerdem konnten sich die Mädchen und Buben Hefeteigmänner teilen, so wie St. Martin geteilt hatte. Beim Umzug und dem anschließenden Beisammensein legte der Regen eine Pause ein.