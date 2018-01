Lastwagen kommt von der Fahrbahn ab und wühlt Erde auf

Am Freitag fuhr gegen 10.30 Uhr vermutlich ein größerer Laster auf der B 8 von Würzburg kommend in Richtung Kitzingen. Am Repperndorfer Berg auf Höhe der ersten Ausfahrt nach Repperndorf kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr etwa 50 Meter im Grünstreifen. Dadurch wurde die weiche Erde aufgewühlt und die Fahrbahn verschmutzt. Die Straßenmeisterei Kitzingen musste die Fahrbahn reinigen und die Erde wieder aufschütten.

Zu schnell auf glatter Straße: Auto fliegt aus der Kurve

Vermutlich zu hohe Geschwindigkeit bei glatter Fahrbahn ist die Ursache eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 2 Uhr auf der B 8 bei Biebelried ereignete. Eine 50-jährige Frau wollte mit ihrem Auto von der B 8 in Richtung Mainfrankenpark abbiegen. Dabei fuhr sie auf der Kreisrampe. Der Wagen schleudert nach links von der Fahrbahn in einen Straßengraben, wo er auf der Seite liegen blieb. Trotz der spektakulären Landung bleib die 50-Jährige unverletzt. Der Schaden: 2500 Euro.

Ohne Führerschein unterwegs

Am Samstag früh wurde in Martinsheim ein Auto kontrolliert. Der 22-jährige Fahrer gab den Beamten gegenüber zu, dass er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese war ihm bereits im Dezember entzogen worden. Der junge Mann musste seinen Heimweg zu Fuß antreten. Ihn erwartet eine Strafanzeige.