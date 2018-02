BIEBELRIED vor 2 Stunden

Laster auf A 3 kracht in Stauende: ein Schwerverletzter

Am Mittwochnachmittag krachte ein Lastwagen auf der A 3 bei Biebelried ungebremst in ein Stauende. Dass der Fahrer den Aufprall überlebte, grenzt an ein Wunder.