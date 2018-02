Langsamer wegen fehlender Markierungen

Vom 6. November bis 8. Dezember vergangenen Jahres war für die Autofahrer auf der B 8 zwischen Kitzingen und Würzburg Geduld gefragt: Das Staatliche Bauamt in Würzburg ließ die Fahrbahndecke auf der B 8 zwischen der Anschlussstelle Dettelbach beim Mainfrankenpark und Rottendorf erneuern. Nach der Freigabe für den Verkehr war es jedoch nicht so wie davor. Seither reibt sich so mancher Autofahrer verwundert die Augen: Zwischen Rottendorf und der A 3-Autobahnauffahrt stehen seit Anfang Dezember Schilder, die statt 100 nur 70 Stundenkilometer zulassen. Unter den Schildern findet sich der Hinweis „Fehlende Fahrbahnmarkierung“.

Warten auf das Winterende

Was da los ist? Die Frage beschäftig so einige Pendler. Aufklären kann Sonja Schwarz, zuständige Abteilungsleiterin am Staatlichen Bauamt in Würzburg. Im Grunde sei die Sache ganz einfach: Man wartet auf besseres Wetter. Wie Schwarz betont, sei die Fahrbahnmarkierung bei schlechtem Wetter „nur mit erhöhten Kosten und darüber hinaus mit Qualitätsdefiziten, was die Haltbarkeit anbelangt, verbunden“. Bei nasser Witterung sowie im Winter, wenn die Fahrbahn oft mit Salz bestreut sei, ließen sich keine Markierung mehr aufbringen. Das Unternehmen, das für die Markierung beauftragt ist, habe deshalb auch „im Winter den Betrieb eingestellt“.

Nur Mittellinien gemacht

Auf der B 8 in dem betroffenen Bereich habe man deshalb zur Orientierung noch „die Mittellinie aufbringen lassen“. Wegen der fehlenden Streifen am Rand habe „aus Gründen der Verkehrssicherheit eine verminderte Geschwindigkeit angeordnet“ werden müssen.

Die vollständige Fahrbahnmarkierung, so betont die Fachfrau, werde im Frühjahr aufgebracht. Wenn es die Witterung zulasse, können die Markierungsarbeiten „frühestens ab Mitte März“ vorgenommen werden.