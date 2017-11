Langjähriger Kreisrat Heinrich Bäuerlein gestorben

Heinrich Bäuerlein aus Iphofen ist am Montag, 3. Oktober, gestorben. Der langjährige Iphöfer Stadtrat und Kreisrat im Kitzinger Kreistag wurde 78 Jahre alt.

Der gebürtige Iphöfer war gelernter Landwirtschaftsmeister. Er saß für die CSU von 1972 bis 1993 im Kreistag, war Mitglied im Kreisausschusses und setzte sich vor allem auch für den Ausbau und den Erhalt der Kreisstraßen ein. Für sein Engagement erhielt er den Ehrenring des Landkreises. Zudem gehörte Bäuerlein von 1973 bis 1993 dem Stadtrat in Iphofen an, wo er auch Fraktionsvorsitzender war.

Bäuerlein bewirtschaftete seinen rund 80 Hektar großen Hof in Iphofen, zu dem auch vier Hektar Weinberge gehören. Zudem baute er Anfang der 90er Jahre einen 320 Hektar großen Ackerbaubetrieb in Deesdorf in den neuen Bundesländern auf. Bäuerlein war über 20 Jahre lang stellvertretender Vorsitzender des Maschinenrings Steigerwald.

Bäuerlein wurde in Iphofen geboren und ging hier auch zu Schule. In Iphofen heiratete er auch im Jahr 1966 seine Ehefrau Margarete. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor.

Das Requiem mit anschließender Beerdigung findet am Freitag, 7. Oktober, um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Veit statt.