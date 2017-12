Lange Treue zum Gesang

„Ich gehe so gerne in die Chorproben, weil ich merke, dass die Sänger mit Freude dabei sind“, sagte Erhard Zankel (Uffenheim). 50 Jahre ist er nun schon Dirigent, wofür ihn am Samstagabend der Fränkische Sängerbund und der Deutsche Chorverband im Rahmen eines Liederabends der Chorgemeinschaft Martinsheim-Geißlingen in Oberickelsheim ehrten.

„50 Jahre Chorleiter - irre“, entfuhr es der Vorsitzenden der Sängergruppe Uffenheim, Susanne Holzmann. Sie wolle nach keinen weiteren Superlativen suchen, denn dazu vielen ihr keine ein. „Es ist einfach großartig, was Du in diesen fünf Jahrzehnten geleistet hast“, dankte sie Zankel. Ein Chorleiter müsse bei Proben nämlich immer da sein. Dazu bereite er sich vor, studiere Noten, verwerfe sie wieder, suche andere heraus und studiere sie mit seinen Sängern ein, skizzierte die Gruppenchorleiterin die Arbeit eines Dirigenten. Der Geehrte selbst hätte sich es auch nicht träumen lassen, einmal so lange den Dirigentenstab in der Hand zu halten. Angefangen hatte für den jetzt pensionierten Lehrer alles in Appenfelden zwischen Oberscheinfeld und Geiselwind. Hier nämlich hatte man den jungen Lehrer gleich gefragt, ob er nicht den Posaunenchor leiten möge. Doch sein Herz galt und gilt den Chorgesang. So sagte er dann nicht Nein, als der Oberscheinfelder Chor ihn 1967 gebeten hatte, diesen Chor zu leiten. Es folgten der Chor in Gollachostheim und nun seit Jahren die Chöre in Geißlingen und Martinsheim, die sich zu einer Chorgemeinschaft zusammengeschlossen haben. „Die Martinsheimer haben zu mir ,nur bis Weihnachten‘ gesagt, aber nicht erwähnt, welches Weihnachten sie meinen“, erklärte Zankel, warum er immer noch den Männergesangverein dirigiert. Die Begeisterung der Sänger hätte ihn nicht an Aufhören denken lassen, verriet er. Es sei eine verschworene Gemeinschaft, die gerne singe. Auch habe es nie Ärger gegeben.

Mit viel Applaus honorierten die Sänger und Zuhörer Zankels Leistung, bevor ihn Susanne Holzmann, unterstützt von den beiden Vorsitzenden der Chöre, Bernd Scherer (Geißlingen) und Georg Kost (Martinsheim), die Urkunden und Ehrennadeln überreichte. Einen Blumenstrauß gab es für Ehefrau Uta Zankel. Vier weitere Sänger, die sich dem Gesang mit Leidenschaft verschrieben hätten, wurden für ihre langjährige Treue ebenfalls geehrt: Eugen Mend singt seit 60 Jahren und Hermann Branz (beide MGV Geißlingen) seit 50 Jahren aktiv im Chor mit. Auf 40 Jahre bringen es Karl Wolf und Karl Grötsch (beide MGV Martinsheim). Musik sei eine Sprache, die weltweit verständlich sei und nicht übersetzt werden müsse. Musik könne auch das ausdrücken, was nicht gesagt werden könne, sagte Holzmann. Deswegen finde sie es schade, wenn es in einer Gemeinde keinen Chor mehr gebe. So forderte sie alle auf, für den Chorgesang zu werden.

Die Chorgemeinschaft der Männergesangvereine Martinsheim-Geißlingen sang unter anderem das Freundschaftslied (Text: Karl Wolfgang Barthel/Musik: Robert Papper) und Freude am Leben (Heinz Gernhold/Otto Groll). Der Gastchor, der Liederkranz Uffenheim, den Susanne Holzmann leitet, brachte zum beispiel Wenn alle Brünnlein fließen (Johann Ott/Satz: Friedrich Silcher) und Wochenend und Sonnenschein (Milton Ager/Charles Amberg) zu Gehör.