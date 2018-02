Landratsamt sagt Ja zum Hotel an den Weinbergen

Es war und ist nicht unumstrittenen: Das geplante Hotel an den Weinbergen bei den Erlachhöfen in Volkach. Wie mehrfach berichtet will dort der Investor Peter Heidecker (Römmert Wein- und Ferienland GmbH, Waldkrainburg) ein Tagungshotel mit 107 Zimmern auf drei Stockwerken bauen. In dieser Angelegenheit ist der nächste Schritt gemacht: Das Landratsamt Kitzingen hat den Bauplan genehmigt und damit den Weg für den Bau freigemacht.

Das verkündete Volkachs Bürgermeister Peter Kornell in der Ratssitzung unter „Bekanntgaben“. Eine Debatte über die Genehmigung wollte im Gremium nicht so recht aufkommen. Zum einen wohl deshalb, weil es nicht auf der Tagesordnung stand, zum anderen auch, „weil wir als Stadtrat unser Einvernehmen erteilt hatten“, so Kornell. Und das bedeutet, dass nicht der Stadtrat, sondern das Landratsamt die genehmigende Behörde ist. Und nach dem Okay aus dem Landratsamt kann mit dem Bau begonnen werden.

Das Hotel war umstritten; zum einen waren zwei Ratssitzungen nötig, um das Einvernehmen zu erteilen und zum anderen fürchteten die Bewohner der Erlachhöfe nicht nur um ihre Ruhe, sondern auch um ihre Arbeit in den Weinbergen. Weiterhin soll auch die Zufahrt zum Hotel an ihren Häusern entlang erfolgen, und beim Bau des Hotels würden auch schwere Baufahrzeuge zum Einsatz kommen. Es bedurfte diverser Diskussionen und eines Informationsabends mit dem Investor sowie dem Hotelier Ralph Düker, der an der Anlegestelle am Main ein Hotel auf Stelzen plant, um die Dimensionen der beiden Hotels darzustellen.

Für das Hotel auf Stelzen ist das Landratsamt ebenfalls die Genehmigungsbehörde. Solange noch keine Baupläne vorliegen, hatte Corinna Petzold, Sprecherin des Landkreises, in einem früheren Gespräch gesagt, „können wir hier auch noch keinerlei Auskunft über irgend etwas geben“. Beim Hotel an den Weinbergen hingegen stellte das Landratsamt die Ampel jetzt auf grün.