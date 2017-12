Landkreis kommt zum fünften Mal in Folge ohne Schulden aus

Das Jahr 2017 konnte sich sehen lassen – zumindest aus Sicht der Landkreisverwaltung. Die Neujahrsrede bei der Jahresschlusssitzung des Kreistages von Landrätin Tamara Bischof war voller Lob und Zuversicht.

Die Landrätin hob die „hervorragenden wirtschaftlichen Zeichen“ hervor und betonte, dass der „Arbeitsmarkt im Landkreis mit aktuell 2,3 Prozent Arbeitslosenquote „zur Vollbeschäftigung“ tendiere. Das habe Auswirkungen auf den Kreishalshalt: Bereits zum fünften Mal in Folge komme man ohne neue Schulden aus, betonte die Kreis-Chefin.

Die Sanierung der FOS/BOS in Kitzingen habe in diesem Jahr abgeschlossen werden können. Zwischen Iphofen und Willanzheim wurde für rund 1,7 Millionen Euro eine Strecke von 1,4 Kilometern ausgebaut. Bei der KT 24 zwischen Wiesentheid und Untersambach (Kosten: 2,1 Millionen Euro) stehe man kurz vor dem Abschluss.

Der Bau des neuen Wertstoffhofes auf dem Konversionsgelände conneKT sei fast abgeschlossen, der Betrieb starte am 2. Januar. Nach Jahren sinkender Müllgebühren stehe zum 1. Januar erstmals wieder eine Erhöhung an. Für die gebräuchliche 60-Liter-Tonne steigen die Kosten um 1,04 Euro im Monat. Auf ein Jahr gerechnet bedeutet das also 12,48 Euro Mehrkosten.

Klinik im Zeitplan

Im Zeitplan befinde sich laut Landrätin die Sanierung der Klinik Kitzinger Land. Im September wurde der Neubau Ost mit einem Tag der offenen Tür eingeweiht. Somit sind nun die Krankenpflegeschule, die Verwaltung, die Intensivstation, die internistischen Funktionen, das Labor und der Kreißsaal umgezogen. Aktuell werde der Bereich der ehemaligen Verwaltung entkernt und neu hergerichtet. Dort entsteht voraussichtlich Ende nächsten Jahres die neue zentrale Aufnahme. Auch die Patientenzahl kann sich weiterhin sehen lassen; sie liegt stabil bei 11 000.

Mit Blick auf 2018 sprach Tamara Bischof die anstehende Sanierung des Landratsamtsgebäude an. In den vergangenen Monaten wurden bereits Sanitäranlagen ausgetauscht; nun gehe es um die Umgestaltung des Eingangsbereichs. Beim Straßenbau gehe es 2018 vor allem um den Bau eines Kreisverkehrs bei Iphofen im Kreuzungsbereich der B 8.

Ein Lotse für die Integration

Ein großes Thema seine weiterhin die zahlreichen Flüchtlinge im Landkreis. Die dezentralen Unterkünfte habe man mittlerweile halbiert; sie würden im kommenden Jahr komplett geschlossen. Um die Integration zu erleichtern, wird ein sogenannter Integrationslotse befristet auf drei Jahre eingestellt, der bei der Eingewöhnung helfen soll.

Die ersten Feiern 2018 werfen ebenfalls schon ihren Schatten voraus: Seit fünf Jahren gibt es die bayerische Ehrenamtskarte im Landkreis Kitzingen – zum Jubiläum soll's eine Gala geben. Wanderfreunde können sich schon auf sieben neue Wander-TraumRunden freuen, die sich zu den bereits bestehenden acht gesellen. Der kulturelle Höhepunkt des Landkreises 2018 werden wieder die Kulturzeichen sein, die ganz im Zeichen der Gärten stehen.

EU-Fördergelder für das Kitzinger Land

Was die finanzielle Förderung anbelangt, konnte sich der Landkreis nicht beschweren: 620 000 Euro an EU-Fördergeldern aus Leader wurden für verschiedene Projekte im Kitzinger Land bewilligt. Ein besonderes Großprojekt sei dabei die Fastnachtakademie in Kitzingen. Dafür kamen aus Leader zusätzlich 600 000 Euro, weil die Maßnahme als Kooperationsprojekt von 20 Leader-Regionen aus ganz Franken getragen wird.