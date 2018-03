Landkreis investiert in die Feuerwehren

Zur Frühjahrskommandanten-Dienstversammlung im Landkreis kamen annähernd 200 Kommandanten und Stellvertreter in die Gartenlandhalle nach Albertshofen.

Kreisbrandrat Roland Eckert (KBR) ging auf die Alarmierung ein, bei der Ausrückstärke immer wieder ein Thema sei. Bei Brandeinsätzen gehe es um die Verfügbarkeit von Atemschutzgeräteträgern. Im eigenen Ortsbereich werde immer alarmiert, bei Einsätzen außerhalb nur dann, wenn die Mindeststärke von sechs Einsatzkräften erreicht werde.

Nachfolger gefunden

Zum Atemschutz erklärte Eckert, dass mit Manuel Eckstein ein guter Nachrücker für den ausgeschiedenen Stefan Kasprowski gefunden wurde. Die Zahl der Schutzgeräte habe sich im Landkreis seit 1988, als die Atemschutzwerkstatt in Betrieb genommen wurde, ungefähr verzehnfacht. Derzeit sind rund 800 Atemschutzgeräteträger verfügbar.

Zur Logistik im Landkreis berichtete er, dass die Atemschutzwerkstatt ein geeignetes Transportfahrzeug bekomme. Der Landkreis investiere rund 110 000 Euro, um bei größeren Einsätzen den Bereich Atemschutz komplett abdecken zu können.

Im weiteren berichtete Eckert, dass der Freistaat ein in Volkach stationiertes Fahrzeug zur Hochwasserbekämpfung beschafft hat. Das Katastrophenschutzlöschfahrzeug ist bei der Feuerwehr in Fröhstockheim eingestellt. Der landkreiseigene Rüstwagen (RW) wurde nach 30 Jahren ersetzt. Die Beschaffung kostete rund 450 000 Euro, der RW bleibt in Wiesentheid stationiert.

Nicht ganz einfach

Landrätin Tamara Bischof erklärte in ihrem Grußwort, es sei nicht immer einfach Kommandanten zu finden, da diese Führungskräfte eine hohe Verantwortung zu tragen hätten. Sie versicherte, dass Landkreis und Kreistag jederzeit hinter den Feuerwehren stehen.

Stützpunktfeuerwehren seien für Gemeinden eine große Aufgabe. Gleichzeitig seien aber auch kleine Ortsfeuerwehren gefragt. Gerade entlang der Autobahnen kämen bei manchen Feuerwehren sehr hohe Einsatzzahlen zustande. Daran werde sich wenig ändern, denn die Autobahnbaustellen blieben noch einige Zeit erhalten.

Als Gastgeber erklärte Albertshofens Bürgermeister Horst Reuther, dass das Thema Feuerwehr viele Gemeinden bewege, auch wegen der hohen Kosten bei Anschaffungen. Der Gemeinderat habe erst beschlossen, ein neues Fahrzeug zu beschaffen.

Kreisjugendwart Thomas Grimmer berichtete, dass die Jugendfeuerwehren im Landkreis derzeit 680 (Vorjahr: 708) Nachwuchskräfte haben. Am Jugendzeltlager in Hörblach nahmen seinem Bericht zufolge 350 Jugendliche teil.

49 Einsätze

Aus der Arbeitsgemeinschaft Psychosoziale Notfallversorgung (ArGe) berichtete Johanna Meinzinger-Stegmeier, dass sieben Notfallseelsorger und acht Kriseninterventionskräfte sowie drei weitere Kräfte 49 Einsätze im Jahr 2017 hatten.

Kitzingens neuer Polizeichef, Polizeirat Christian Georgi, stellte sich vor. Er merkte an, dass die Aufgaben alles andere als leicht seien. Vor allem die Entwicklung von Gewalt und Beleidigungen gegenüber Einsatzkräften stimme nachdenklich.