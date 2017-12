Landkreis baut ÖPNV weiter aus

Es gibt sie immer noch: Gemeinden, die keinen ÖPNV haben. Um die der öffentliche Personennahverkehr einen Bogen macht. Wo gerade mal der Schulbus fährt – und sonst nichts. Diese weißen Nahverkehrs-Flecken versucht der Landkreis Schritt für Schritt zu beseitigen. Zum 1. Januar 2018 erfolgt ein weiterer entscheidender Schritt. Dann heißt es „Willkommen“ für Reupelsdorf, Michelfeld und Segnitz, alle drei Orte werden dann in den Linienbetrieb integriert.

Die Zielvorgabe des Landkreises ist klar, wie Landrätin Tamara Bischof bei einem Pressegespräch hervorhob: Das Bus-Liniennetz soll verdichtet werden, wobei ein Zweistundentakt angestrebt wird.

Sechs Linienbündel

Das Nachbessern geht allerdings nicht von heute auf morgen: Jedes der sechs sogenannten Linienbündel, in die sich der Landkreis beim ÖPNV aufteilt, wird alle zehn Jahre ausgeschrieben. Nur dann kann der Landkreis nachbessern – was gerade wieder passiert ist. Neu ausgeschrieben wurden zuletzt der Linienverkehr auf den Strecken 8047, 8061, 8112 und 8288 aus dem Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit nach Kitzingen und die Linien 8150 und 8217 zwischen Wiesentheid und Gerolzhofen.

Mehr anbieten - und nicht weniger

Die bisherigen Linienbetreiber haben keinen Antrag auf Wiedererteilung der Genehmigungen gestellt – weil es sich für sie schlicht nicht mehr lohnte. Möglich wäre noch eine Fahrplanausdünnung gewesen, was aber der Landkreis eben nicht will. „Wir wollen aber nicht weniger, sondern mehr ÖPNV im Landkreis Kitzingen anbieten“, betont Landrätin Tamara Bischof.

Die Lösung des Problems: Der Landkreis schreibt die Linien selbst aus und übernimmt die Finanzierung. Dabei muss einiges an Geld in die Hand genommen werden: Bevor der Landkreis Kitzingen im Jahr 2013 mit der Planung, Ausschreibung und Finanzierung der auslaufenden Liniengenehmigungen begann, zahlte der Landkreis rund 429 000 Euro jährlich. Für das kommende Haushaltsjahr lässt sich der Landkreis das Mehr an ÖPNV knapp 2,2 Millionen Euro kosten.

Nur noch ein Fahrplan

Von den sechs Linienbündeln im Landkreis sind nunmehr vier Bündel durch ein Ausschreibungsverfahren vergeben worden. Bei den beiden Neuzugängen im kommenden Jahr gilt: Die Linien 8047, 8061, 8112 und 8288 verkehren nur noch unter der Nummer 8112. Ebenso fährt von Wiesentheid nach Gerolzhofen nur noch die Linie 8217. Alle Fahrten sind in einem Fahrplan zusammengefasst, somit werden nicht mehr mehrere Fahrpläne gebraucht. An den Wochenenden kann auf beiden Linien auf Anruflinientaxis zurückgegriffen werden. Mit den Änderungen erhöht sich die jährliche Bus-Fahrleistung von bisher 293 000 auf dann 459 000 Kilometer jährlich.