Landkreis Kitzingen bei Blutspenden Spitze

Der Kreisverband Kitzingen des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) zeichnete am Mittwoch im Rotkreuzhaus langjährige Blutspender aus. Wie Kreisgeschäftsführer Harald Erhard errechnete, lieferten die Geehrten insgesamt 4237,5 Liter Blut ab.

In ihrer Begrüßung unterstrich die Vorsitzende des Kreisverbandes, Landrätin Tamara Bischof, dass mit der Ehrung der große Einsatz der Blutspender in die Öffentlichkeit getragen und gleichzeitig die Bedeutung des Blutspendedienstes in Erinnerung gebracht werden sollen.

Seit fast 60 Jahren erfülle der Blutspendedienst seine satzungsgemäße Aufgabe und versorge Krankenhäuser mit Blut- und Blutbestandteils-konserven. Dazu zähle auch die notwendige Versorgung in Katastrophenfällen.

Starke Gemeinschaft

Bischof beschrieb das BRK als eine starke Gemeinschaft, die durch ihre Mitglieder und Unterstützer Menschen in unterschiedlichsten Notsituationen helfen wolle. Die Blutspende sei ein Beitrag zur zwischenmenschlichen Solidarität und Hilfsbereitschaft, auf die jeder bei Erkrankung oder Unfall angewiesen sei.

Dieser Einsatz werde durch die Blutspender in beispielhafter und vorbildlicher Weise durch selbstlosen Einsatz zugunsten jedes einzelnen Hilfsbedürftigen unterstützt.

Trotz aller modernen Technik könne eine mengenmäßig ausreichende Konservenbereitstellung nur garantiert werden, wenn die langjährigen Spender dem BRK weiterhin treu bleiben und sich weiterhin zur Verfügung stellen.

Im vergangenen Jahr konnten erneut annähernd 7000 Blutkonserven erreicht werden. Damit liegt der Kreisverband im Verhältnis zur Einwohnerzahl Bayern weit mit mehr als zehn Prozent erneut unter den ersten Verbänden, im bundesweiten Vergleich sogar sehr deutlich über dem Durchschnitt 3,5 Prozent .

In einem Fachvortrag machte Privatdozent Dr. Bertram Poch deutlich, dass Blut als Organ nicht nachgebaut werden könne, um es als Organspende bekommen zu können. Blut sehe harmlos aus, es stecke aber eine ganze Menge drin. Es transportiere Sauerstoff und Kohlendioxid gleichermaßen und komme in kürzester Zeit ohne Stau durch kleinste Kapillaren.

Zudem enthalte es Leukozyten zur Krankheitsabwehr mit großem Erinnerungsvermögen. Sie könnten selbst Erkrankungen erkennen, die schon Jahre zurückliegen. Blutplättchen und Klebstoffe sorgten bei Verletzungen für eine Barriere, die den Körper abdichte.

Blut sei zu schade um es direkt zu spenden, daher werde es aufgearbeitet und in seine Bestandteile zerlegt. Allerdings könne es auch Krankheiten übertragen, jedoch sei das bayerische Blutspendesystem schon immer wegweisend in der Sicherheit gewesen. Das Blutspendesystem sei nicht ausgelegt um Geld zu machen, sondern um zu helfen, machte Poch deutlich. Wer die enorme Zahl von 150 Blutspenden abgeliefert habe, habe mit Sicherheit Leben gerettet und Operationen unterstützt.

Ehrungen:

150 Spenden: Walter Böhm (Albertshofen), Richard Hofmann (Segnitz), Christian Müller (Mainstockheim), Franz Ritz (Münsterschwarzach), Franz Weiglein (Segnitz);

125 Spenden: Franz Eger (Willanzheim), Alois Fell (Schwarzach), Robert Fuchs (Castell), Manfred Lutz (Volkach), Karls-Josef Mandel (Hellmitzheim), Burkhard Scheuring (Kitzingen), Richard Sperling (Sickershausen), Doris Ungethüm (Kaltensondheim);

100 Spenden: Norbert Blohberger (Schwarzach), Elisabeth Deppisch (Markt Einersheim), Klaus Eschenbacher (Volkach), Peter Feuerbach (Obervolkach), Erhard Friedel (Wiesenbronn), Martina Gebhardt (Gnodstadt), Otmar Heilmann (Obernbreit), Leonhard Köhler (Kitzingen), Walburga Küffner (Iphofen), Annette Lömpel (Obernbreit), Richard Neumann (Geiselwind), Markus Puchert (Großlangheim), Udo Ross (Marktsteft), Dietmar Sauer (Escherndorf), Stefan Teske (Dettelbach), Jürgen Weber (Castell);

75 Spenden: Karin Barthelme (Volkach), Astrid Blohberger (Schwarzach), Norbert Fertig, Wolfgang Höfer (beide Wiesentheid), Cornelia Lauer (Marktbreit), Alfons Nunn (Prichsenstadt), Ellen Rammig (Kitzingen), Frank Sattes, Rudolf Uhl (beide Albertshofen), Dirk Weber (Kitzingen), Jürgen Wunsch (Wiesentheid), Petra Zobel (Hellmitzheim);

50 Spenden: Burkhard Burger (Mainsondheim), Anni Haupt (Großlangheim), Manfred Hertwig (Volkach), Björn Holeschak (Buchbrunn), Anton Kleinlein (Holzberndorf), Monika Kleinlein (Geiselwind), Inge Krämer (Großlangheim), Wolfgang Krutzsch (Gnodstadt), Wolfgang Martin (Volkach), Irmgard Moser (Wässerndorf), Martin Müller (Mainstockheim), Sabine Nikola (Fahr), Romuald Pfrang (Wiesenbronn), Simone Schäfer (Volkach), Richard Schober (Iphofen), Manfred Spiegel (Mainbernheim), Doris Ungemach (Schwarzenau), Anita Wagenhäuser (Volkach), Edmund Weickert (Sommerach), Anna-Maria Weinig (Volkach), Lothar Wille (Kitzingen).