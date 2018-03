Landkreis Kitzingen: BMW gerät in Gegenverkehr - 62-Jähriger in Lebensgefahr

Bei einem Verkehrsunfall bei Marktsteft im Landkreis Kitzingen sind am Montagnachmittag zwei Autofahrer schwer, einer davon lebensgefährlich, verletzt worden. Ein BMW war in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Renault kollidiert.



Nach dem aktuellen Ermittlungsstand der Polizei war ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Kitzingen mit seinem BMW auf der Kreisstraße von Sickershausen in Richtung Michelfeld unterwegs. Gegen 14.15 Uhr geriet der junge Mann aus bislang noch ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve in den Gegenverkehr. Der Fahrer eines entgegenkommenden Renaults konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig reagieren. Er erfasste den BMW frontal.



Beide Fahrer in ihren Wagen eingeklemmt



Am Steuer des Renaults saß ein 62-Jähriger, der ebenfalls aus dem Landkreis Kitzingen stammt. Sowohl er als auch der BMW-Fahrer waren durch die Wucht des Aufpralls in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus den Wracks befreit werden.



Der 62-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 22-Jährige kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Seine Verletzungen sind soweit der Polizei bekannt nicht lebensbedrohlich. Beide beteiligte Fahrzeuge haben nach dem Verkehrsunfall nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden.



Exakter Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen



Die Ermittlungen hinsichtlich des exakten Unfallhergangs werden von der Polizeiinspektion Kitzingen geführt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ist auch ein Sachverständiger in die Ermittlungen mit eingebunden. Neben Polizei und Rettungsdienst befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren aus Kitzingen, Hohenfeld, Marktbreit, Marktsteft und Michelfeld im Einsatz.