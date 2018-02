Landkreis-Faschingszug: Hoffen auf 12000 Zuschauer

Am Dienstag geht wieder der Landkreisfaschingsumzug über die Bühne – diesmal in Dettelbach. Start ist um 14.11 Uhr. Dazu Fragen an Steffen Drescher, Präsident der Dettelbacher Karnevalsgesellschaft (DeKaGe).

Frage: Wie viel Aufwand steckt hinter dem Landkreisfaschingsumzug?

Steffen Drescher: Es ist ein enormer Arbeitsaufwand notwendig: Von der Planung über die Klärung rechtlicher Dinge bis zur Aufgabenverteilung und den banalen Sachen wie Besorgen von Auswurfmaterial. Natürlich müssen auch die Auflagen von Polizei, Feuerwehr und BRK erfüllt werden, außerdem gilt es Musik und Bewirtung zu organisieren – und vieles mehr.

Wann ging's mit den Planungen los?

Drescher: Die Vorbereitungen starteten schon im September.

Wie viele Teilnehmer haben zugesagt?

Drescher: Es werden um die 30 Gruppen erwartet.

Auf wie viele Zuschauer hoffen Sie?

Drescher: Ich vermute, das sich die Zuschauerzahl um die 12 000 bewegen wird.

Hat sich der abwechselnde Turnus mit Volkach und Kitzingen aus Ihrer Sicht bewährt?

Drescher: Auf jeden Fall! In jeder der drei Städte gibt es Gruppen, die nur in diesem Ort mitlaufen.

Worauf freuen Sie sich bei dem Umzug ganz besonders?

Drescher: Auf die vielen leuchtenden Kinderaugen!

Wie sehr geht der Landkreisfaschingsumzug ins Geld?

Drescher: Das kommt auf jeden persönlich an. Für mich ist es ein Hobby, ich lebe den Fasching gerne!

Wie viel 'Material' wird schätzungsweise ausgeworfen?

Drescher: Schlecht zu sagen, aber es wird einiges an Kamellen sein.

Dass der Fasching so kurz ist . . .

Drescher: . . . lässt sich leider nicht ändern!

Über unseren Wagen kann ich verraten . . .

Drescher: Wir fahren mit unserem Elferratswagen, der heuer mit unseren Senatoren, Jungelfern und unserem Prinzenpaar, der Landrätin und unserer Bürgermeisterin besetzt ist – dazu kommen noch die Offiziellen der Faschingsverbände FVF und FEN.

Wie viele Faschings-Veranstaltungen haben Sie bisher besucht?

Drescher: Beruflich bedingt waren es dieses Jahr vergleichsweise wenig, so um die zehn.

Ihr Wunsch an den Wettergott für nächste Woche?

Drescher: Alles, nur keinen Schnee, Regen oder Eisglätte. Idealerweise glänzenden Sonnenschein.