Ladestation an Laternen als schöner Traum

Die Idee klingt gut: Normale Lichtmasten als Ladestationen für Elektroautos. Im Umweltausschuss des Landkreises setzte sich die Grünen-Abgeordnete Christa Büttner für eine entsprechende Aufrüstung ein. Es müsste doch möglich sein, dass sich der Landkreis Kitzingen an die heimischen Energieversorger mit dem Ziel wende, möglichst viele Lichtmasten zu Ladestationen von Elektroautos aufzurüsten.

Es gebe, so die Kreisrätin, mittlerweile eine Technologie für Lichtenmasten, die es erlaubt, diese bereits existierenden Energieversorgungspunkte als Ladestationen ohne großen Aufwand nachzurüsten. Alles ganz einfach, alles kostengünstig.

Eine schöne Idee – die sich jedoch als Wunschdenken erwies. Nachdem die Verwaltung die im Landkreis tätigen Energieversorger abgefragt hatte, war das Ergebnis ernüchternd: Straßenbeleuchtung mit Ladestation gibt es noch nicht. Und es sei auch nicht geplant, in nächster Zukunft entsprechende Umrüstungen vorzunehmen.

Aus einem einfachen Grund: Die Leistung reicht keinesfalls für den Betrieb einer Lademöglichkeit für ein E-Auto aus. Die vorhandenen Kabel reichen nur für die Beleuchtung. Etwaige Nachrüstungen würden erhebliche Kosten verursachen. Zumal eine E-Auto-Ladestation für einen vollständigen Ladevorgang soviel Strom wie etwa fünf Haushalte gleichzeitig benötigen würde, so das Ergebnis der Anfrage bei den Versorgern.

Ein weiterer Antrag der Kreisrätin bezog sich auf den CO?-Ausstoß der Landkreisliegenschaften, den sie errechnet haben will. Büttner führte aus, dass in den Jahren 2010 bis 2013 durch Modernisierungsmaßnahmen und Holzhackschnitzelanlagen 1237 Tonnen CO? eingespart werden konnten. 2014 und 2015 seien dann wieder 115 Tonnen mehr CO? ausgestoßen worden, was „einer Zunahme allein im vergangenen Jahr um 33 Prozent“ bedeute, so die Berechnungen der Kreisrätin. Zudem seien die Ausgaben für Wärmeenergie in den vergangenen beiden Jahren um 18 000 Euro gestiegen.

Man dürfe „das Problem nicht schönreden oder schönrechnen“, fuhr Büttner in der Sitzung des Umweltausschusses schwere Geschütze auf. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Die Landkreisverwaltung sieht sich bei der Energievermeidung auf einem guten Weg. Man habe im Jahr 2016 bei den Landkreis-Liegenschaften „einen weiteren Schritt in Richtung Vermeidung fossiler Brennstoffe getan“. Die von der Kreisrätin vorgebrachten Zahlen werde man umgehend überprüfen, um den Widerspruch aufzuklären.