Ladendiebin gestellt

Am Samstagnachmittag wurde eine 17-Jährige in einem Verbrauchermarkt in Marktbreit beim Ladendiebstahl ertappt. Sie hatte sich eine Packung Tabak in den Kapuzenpulli gesteckt und nicht bezahlt. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich laut Polizeibericht heraus, dass die Jugendliche zur Suche ausgeschrieben ist. Sie hatte unerlaubt eine Jugendhilfeeinrichtung in Hof verlassen. Die Streunerin wurde anschließend in ein Jugendheim gebracht.