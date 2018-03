KITZINGEN vor 1 Stunde

Ladendieb radel davon

Ein unbekannter Mann wurde am frühen Dienstagabend in einem Supermarkt in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen von einer Ladendetektivin beim Diebstahl ertappt. Als die Detektivin den Mann auf den Diebstahl angesprochen hatte, flüchtete er, blieb aber an der Eingangstüre hängen. Dort wollte ihn die Detektivin festhalten. Der Täter schlug um sich und traf die Frau im Gesicht, wobei diese leicht verletzt wurde, berichtet die Polizei. Er riss sich los und flüchtete anschließend mit einem weißen Mountainbike in Richtung Siedlung. Der Beuteschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf 13 Euro. Der Ladendieb wird wie folgt geschrieben: 30 Jahre alt, 178 Zentimeter groß, kräftige athletische Figur, schwarze glatte kurze Haare, sprach deutsch mit ausländischem Akzent.