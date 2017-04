Labkraut: Färbt Stoffe rot und stillt das Bluten

Viele Geschichten ranken sich um die Bedeutung des Namens. Weil Labkraut das sogenannte Labferment produziert, wurde es früher zur Käseerzeugung verwendet. Die Familie der Labkräuter, besteht aus drei verschiedenen Arten, welche sich auch im Aussehen sehr ähneln: Das echte Labkraut (gelbblühend), Wiesenlabkraut (weißblühend) und das Klettenlabkraut, wie schon der Namen sagt, hängt sich mühelos an Kleidern fest und blüht ebenfalls weiß. Alle drei Arten haben den typisch kantigen Stängel, sind nicht giftig und können somit gut verwendet werden.

Labkräuter sind Färbepflanzen, deren Wurzeln mit der entsprechenden Beize zur Rotfärbung speziell für Stoffe und Wolle früher ständig eingesetzt wurden. Dieser Eigenschaft verdankt die Pflanzenfamilie auch ihren deutschen Namen Rötegewächse. Die Labkräuter sind aufgrund es günstigen Klimas in Europa stark verbreitet. Die weißen, sternförmigen Blütenstände des Wiesenlabkrauts durften intensiv nach Honig. Die jungen grünen Triebe findet man überall in der Natur, gerne an Wiesen und Böschungen, weil die Labkräuter selbst sehr anspruchslos sind. Gerade jetzt im Frühling verwende ich diese hauptsächlich in Salaten, Suppen, Kräutersoßen und auch in Smoothies. Den Geschmack von Labkräutern könnte man als mild würzig und salatartig bezeichnen. Mein Tipp: Einige Zweige vom weißen und gelben Labkrautblüten bündeln und in einen Liter Apfelsaft hängen. Ein paar Stunden ziehen lassen, etwas Zitronensaft dazu und eventuell mit Mineralwasser verdünnen. Köstlich!

Nach der Volkskunde hat man in alten Zeiten das echte Labkraut den gebärenden Müttern in oder unter die Betten gelegt, um den Geburtsvorgang zu erleichtern oder zu beschleunigen. Von diesem Brauch stammt auch ein weiterer Name für das echte Labkraut, nämlich „Bettkraut“. Bei den Germanen galt die Wildpflanze als Symbol für langes Leben und Fruchtbarkeit. Der griechische Arzt Dioskurides hielt nach Überlieferungen den Einsatz des Labkrautes wichtig und hilfreich bei extremen Erschöpfungszuständen. Auch heute wird das echte Labkraut in der Naturmedizin eingesetzt. Dabei stehen im Vordergrund die harntreibenden Eigenschaften des Krauts, das man als Tee kurmäßig bei Harnwegsinfekten empfiehlt. Des Weiteren äußerlich als Umschläge zur Unterstützung bei schlecht heilenden Wunden und Hautproblemen verschiedenster Art. Grundsätzlich wurde beim frischen Labkraut nach neuen Forschungsergebnissen eine blutstillende Wirkung nachgewiesen. Dies liegt wohl nicht nur an den großen Anteil von Kieselsäure in den Labkräutern, sondern auch an den weiteren Bestandteilen wie: Gerbstoffe, Flavonoide, Alkoloide und ätherischen Ölen, die den Lymphfluss anregen.

Eine Bestsellerautorin in Sachen Wildkräuter empfiehlt zudem bei Schlaflosigkeit frisches oder getrocknetes Labkraut in den Kopfkissenüberzug zu stecken. Ein Versuch ist es meiner Meinung nach wert.