Kurz vor Weihnachten: Vom Stress runterkommen

Nach dem Vorweihnachtsstress am Vorabend des 24. Dezember zusammen mit Freunden noch ein Konzert besuchen, sich von Musik begeistern lassen, für's Fest „runterkommen“ und dann – ist Weihnachten. Unrealistisch? – Nein, ein Erfolgsrezept, wie der Samstagabend im ausverkauften Haus der Alten Synagoge zeigte.

Die Idee

Thomas Most hatte vor gut einem Jahr die Idee: wieder einmal ein Konzert „seiner“ A-capella-Gruppe „Soundchexx“ zusammen mit der Big KitzBand, quasi das Swing-Bläserensemble der Musikschule Kitzingen, zu veranstalten. Und das am Vorabend des Weihnachtsfestes in der ehemaligen Synagoge. „The night before christmas“ war das Motto. Das rief erst einmal die Skeptiker auf den Plan: Wer geht da schon hin? – Viele.

Ausgebucht

Schon seit Wochen war das Konzert, dessen erste Auflage es vor rund drei Jahren gab, ausgebucht. Und das ist für Kitzingens Konzertsaal so gar nicht die Regel. Und wer geht zu so einem Konzert? Thomas Most macht auf der Bühne den Test und fragt, wer aus dem Auditorium mit einem der Musiker befreundet oder zumindest bekannt ist. Und viele Arme fliegen in die Höhe.

Im ersten Teil ist es nicht unbedingt das klassische Weihnachtskonzert. Die Bigband beginnt zwar mit „I heard the bells on christmas day“, aber nur eingefleischte erkennen darin ein Weihnachtslied. Und es bleibt vor der Pause das einzige. Stattdessen bietet die Gruppe tolle Swing-Musik: Glenn Miller gleich zwei Mal im „Pensylvania 6-5000“ und natürlich „In the mood“ – Klassiker, deren Melodien jeder zu kennen scheint.

Drei Stücke

Anschließend verstärkt sich das Bläserensemble mit Schlagzeug, Klavier und Gitarrenunterstützung mit den „Soundchexx“. Es ist ihr erstes Weihnachtskonzert wie Thomas Most betont. Drei Stücke spielen die beiden Gruppen zusammen – mitreißende Arrangements, die in „Birdland“ gipfeln und „Manhattan Transfer Feeling“ aufkommen lassen. Damit verabschiedet sich die Band vorerst und überlässt „Soundchexx“ die Bühne, die mit Liedern wie „Music was my first love“ oder „Fragile“ mit viel Gefühl das Publikum begeistern.

„In der zweiten Hälfte ist „Jingle bells“ angesagt“, so lautet das Versprechen vor der Pause – und alle Liebhaber eben dieser weihnachtlichen Songs kommen auf ihre Kosten. Von „Let ist snow“ über „Rudi the red nose reindeer“ oder „Here comes santa claus“ und natürlich „Jingle bells“ reicht die Spanne, die mit begeistertem Publikum, stehendem Beifall und einer Zugabe nach knapp drei Stunden endet.