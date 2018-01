1 / 1

Foto: Foto: ALEF

(rtr) Die Arbeit mit der Motorsäge gehört zu den gefährlichen und anstrengenden Arbeiten im Wald. Der sichere und die Gesundheit schonende Umgang mit der Motorsäge steht daher im Mittelpunkt des Grundkurses „sichere Waldarbeit“, den das Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten (AELF) Kitzingen am 15. und 16. Januar anbietet. Die Teilnehmer erhalten am Ende eine Teilnahmebestätigung. Die vom AELF Kitzingen alljährlich angebotenen Motorsägenkurse richten sich ausschließlich an Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer und in deren Wäldern mitarbeitende Angehörige. Die Gebühr beträgt 60 Euro, die Schulung wird voraussichtlich im Raum Wiesentheid/Geiselwind erfolgen. Anmeldung an Hartmut Dürr, AELF-Kitzingen, ? (0 93 21) 3 00 93 06, E-Mail: hartmut.dürr@aelf-kt.bayern.de