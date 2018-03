MARKTBREIT vor 1 Stunde

Kupferkabel gestohlen

Im Verlauf der vergangenen beiden Wochen entwendete ein Unbekannter von einer Baustelle in der Schustergasse in Marktbreit 40 Meter Kupferkabel mit weißer Isolation in mehreren Stücken. Der Geschädigte beziffert den Wert laut Polizeibericht auf 150 Euro.