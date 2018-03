Kunstausstellung: „Leitfaden im Leid“

Zu einer Auseinandersetzung mit dem Kreuzweg Jesu, aber auch mit sich selbst lädt die Ausstellung „Leitfaden im Leid“ ein, die bis 30. März in der Abteikirche Münsterschwarzach zu sehen ist. Die Stationen, die laut Pressemitteilung Exponate aus den Kunstwerkstätten der Abtei zeigen und in acht Seitenkapellen aufgebaut sind, orientieren sich am klassischen Kreuzweg. Überschrieben sind die Stationen mit ganz menschlichen Themen wie „Entblößt“ oder „Beschenkt“. So wird schnell klar, dass es bei der Ausstellung auch um den Betrachter selbst geht.

Als Beispiel wird in dem Schreiben der Abtei die Station „Verurteilt“ aufgeführt. Jesus steht dort vor Pilatus – in neun verschiedenen Darstellungen. Jesus als Schmerzensmann, von wütenden Blicken begleitet; Jesus, der Geduckte; Jesus, der aufrechte König; Jesus, der in sich hinein Leidende. „Im Kontakt mit den Werken kann der Betrachter ein inneres Gespräch beginnen“, wird Pater Meinrad Dufner, der die Ausstellung zusammengestellt hat, zitiert.

Enge erzeugt ein Kabinett

Doch nicht nur der Inhalt der Ausstellung ist vielfältig, sondern auch die verwendeten Materialien und Techniken. Malerei, Skizzen und Entwürfe, Zeitungsausschnitte, Zeichnungen, Plastiken, Keramik und Fotos. Das Ganze hat Pater Meinrad bewusst eng gehängt. Dadurch entstehe, so seine Intention, eine Art Kabinett, das es dem Betrachter ermöglicht, die verschiedenen Interpretationen des jeweiligen Themas einzeln zu betrachten, sie aber auch zu vergleichen und zusammen zu sehen.

Entstanden ist die Idee zu der Ausstellung, als vor dem Atelier von einem Mitbruder eine lange nicht geöffnete Kiste abgestellt wurde. „Sie roch schon etwas modrig“, sagt Pater Meinrad. Und das habe ihn an etliche andere alte Kisten erinnert: Schätze, die seit Jahrzehnten nicht mehr beachtet wurden. Diese Schmuckstücke sind nun zum Teil in der Ausstellung zu sehen.

Die Ausstellung ist bist 30. März täglich geöffnet. Führungen mit Pater Meinrad finden an den Sonntagen 4., 11. und 18. März jeweils um 15 Uhr statt.