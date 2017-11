Kulturnotiz: Suzanne von Borsody liest bei der Schwarzacher Weihnacht

Am Wochenende vor dem Heiligen Abend findet Theo Steinbrenners Schwarzacher Weihnacht statt. Dieses Jahr ist die Schauspielerin Suzanne von Borsody zu Gast. Musikalisch begleitet wird sie vom Trio Amanti della Musica mit Willy Freivogel (Flöte) Siegfried Schwab (Gitarre) und Rainer Schumacher (Klarinette), heißt es in einer Pressemitteilung. Premiere ist am Freitag, 16. Dezember, um 19.30 Uhr in der Arche in Stadtschwarzach. Außerdem liest die Schauspielerin am Samstag, 17. Dezember, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 18. Dezember, um 10.30 Uhr – ebenfalls in der Arche. In der Pause spielt jeweils das Bläserquartett um Ottmar Schwab. Karten gibt es ab sofort in der „Galerie am Langen Wasen“, Schweinfurter Straße 17, Schwarzach oder unter Tel. (01 70) 2 47 67 14 Die Karten kosten in der Kategorie A 40 und in der Kategorie B 35 Euro. Foto: W. Freivogel