Kultur trifft auf edle Tropfen

„Genießen mit allen Sinnen“ ist das Motto im Kulturprogramm der Stadt Iphofen für das erste Halbjahr 2017. Zusammengefasst ist es im aktuellen Kulturkalender. Höhepunkt dabei sind die 8. Iphöfer Weinfreundschaften vom 7. bis 9. April, bei denen der Wein in neuen und spannenden Kombinationen präsentiert wird.

Auch Musik- und Kabarettfreunde finden eine große Auswahl an Veranstaltungen. Ob beim Schlager- und Eventabend mit dem Trio Palazzo am 10. Februar, dem Kabarett mit Bernd Regenauer am 19. März, dem Osterkonzert des Musikzuges der Feuerwehr am 17. April sowie den Theateraufführungen der Neuen Iphöfer Bühne oder bei einem Konzert aus der Reihe „Roblee & friends“ mit dem Würzburger Art Ensemble am 20. Mai im Rathaus. Neu ist die Veranstaltungsreihe „wine, music & more“ mit Wolfgang Kalb in der Vinothek.

Die Iphöfer Museen und Galerien bieten ein dauerhaftes Kulturangebot. Ab 19. März ist in der Galerie MAX-21 zum Beispiel die Ausstellung „Alles Glas“ zu sehen. Das Knauf-Museum zeigt im Neubau des Museums von 26. März bis 16. Juni die Sonderausstellung „Glück auf – Der Bergbau und das Weiße Gold“.



Auch im Kirchenburgmuseum finden viele Veranstaltungen statt: Die Sonderausstellung „Mönchsondheim anno dazumal“ vom 14. April bis 5. Juni; die Dauerausstellungen „Dörfliches Handwerk“, „Kirchenburgen“, „Weinbau“ und „Das mainfränkische Dorf“; kostenlose Museums- und Themenführungen jeden ersten Samstag im Monat; verschiedene Mitmachaktionen und museumspädagogische Angebote wie das Fest für Kinder am 7. Mai, der Volksmusiktag am 11. Juni oder das große Kirchenburgfest am 2. Juli.

Wer die Iphöfer Betriebe kennenlernen möchte, der macht am 12. März beim „Tag der offenen Betriebe“ einen Rundgang durch das Gewerbegebiet, die Bahnhofstraße und die Altstadt. In der Karl-Knauf-Halle präsentiert an diesem Tag der Kreis kreativer Frauen beim Per.la-Donna-Markt seine unterschiedlichen Tätigkeitsfelder und Produkte.

Wer sich für die Arbeit der Winzer und die Iphöfer Weinlagen interessiert, kann ab Mitte April bei regelmäßigen Führungen an den Samstagen mit dem Weingut Zehntkeller in den Weinkeller drei Stockwerke tief unter die Erde (11 Uhr) und mit dem Winzerhof Emmerich durch die Weinberge (14 Uhr).

Bei regelmäßigen Stadtführungen erfahren die Gäste Iphofens mehr über Sehenswürdigkeiten und Historie der Weinstadt (ab Pfingsten bis zum Marktplatz-Winzerfest zusätzlich auch sonntags). Und der Mittelwald-Informationspavillon ist ab Mai jeden Sonntag (14 bis 16 Uhr) geöffnet und informiert anschaulich zum Thema Mittelwald, seine Geschichte, Bedeutung und Bewirtschaftung.

Der aktuelle Kulturkalender kann in der Tourist Info Iphofen angefordert werden, Tel. (09 32 3) 87 03 06 oder per E-Mail: tourist@iphofen.de, www.iphofen.de