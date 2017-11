Kritik an Hotel am Mainufer

Gegen ein geplantes Hotel direkt am Main in Volkach (Lkr. Kitzingen), gebaut auf Stelzen und in einem Hochwassergebiet, bringt sich der Bund Naturschutz (BN) in Stellung. Der Stadtrat hatte einer Bauvoranfrage mit 20:0 sein Einvernehmen für das Zehn-Millionen-Euro-Bauvorhaben des Volkacher Hoteliers Ralph Düker und seines Projektpartners Ralf Pfeiffer erteilt, das letzte Wort spricht das Landratsamt.

In einem Pressegespräch bezeichnete Helmut Schultheiß, Regionalreferent für Unterfranken des BN, das geplante Hotel mit 61 Zimmern, Gastronomie und Tagungsbereich als „massiven Eingriff in ein Herz- und Vorzeigestück der unterfränkischen Landschaftskultur“. Außerdem würde das Hotel keiner einzigen der in den Vorgaben genannten Ausnahmen entsprechen. Angesichts des Klimawandels seien zukünftige Hochwasserereignisse jederzeit erwartbar, so Schultheiß.

"Harte rechtliche Angriffe" gegen geplantes Hotel

Der Volkacher Elmar Datzer, Initiator der „Bürgerinitiative Landschaftsschutz Mainschleife“, kündigte „harte rechtliche Angriffe“ gegen das geplante Hotel an. Seiner Ansicht nach habe der Stadtrat in seinem Beschluss „gegen Recht und Gesetz verstoßen“. Der Ehrenvorsitzende des BN Volkach, Hans Schneider, wehrt sich gegen die „Kommerzialisierung der Landschaft“.

Das geplante „Hotel Landungsbrücke“ soll nach den Vorstellungen der Ralph Düker & Ralf Pfeiffer GbR bis spätestens 2020 öffnen. Derzeit ist die Stadt Eigentümerin des dafür ins Auge gefassten Grundstücks.