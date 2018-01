Kreuzung am Schlossplatz wird halbiert

Dieser Tage war es soweit: Die markante Verkehrsinsel vor dem Wiesentheider Rathaus ist weg. Eine Baufirma entfernte die gepflasterte, leicht erhöht liegende Fläche aus gutem Grund. Nicht nur die Kreuzung, sondern, der gesamte Schlossplatz, soll verändert werden. Dabei wird unter anderem die in Richtung Reupelsdorf führende Straße von der Kreuzung bis zum Beginn der Schönbornschen Amtshäuser schmaler gemacht.

Die Variante mit der neuen Straßenführung ließ das Straßenbauamt nun in Absprache mit der Kommune mit gelber Markierung provisorisch auf der Straße anbringen. Nun sieht es so aus, dass die einst großzügigen Ein- und Ausfahrten der Kreuzung quasi halbiert werden.

Parkplätze umkrempeln

In einer mehrmonatigen Testphase wollen die Behörden zunächst einmal beobachten, ob und wie das Vorhaben funktioniert. Außerdem soll auch der Bereich der Parkplätze entlang des Schlosses umgekrempelt werden.

Das ist ein Teil eines umfangreichen Konzepts, das der Gewinner eines eigens zur Umgestaltung des gesamten Ortskerns ausgeschriebenen Architektenwettbewerbs vorlegte. Darin regte das siegreiche Planungsbüro an, dass der Platz-Charakter der einst von der Kirche bis zum Schloss durchgehend gepflasterten Fläche wieder stärker betont werde. Eine richtige Mitte solle im Ortskern entstehen, so die Absicht, die bei den Juroren auf Gefallen stieß. Dann sähe das Ganze wieder so aus, wie es auf alten Bildern von Wiesentheid zu sehen ist.

Beim Blick aus dem Fenster seines Büros kann Bürgermeister Werner Knaier gut beobachten, wie die Variante mit der veränderten Kreuzung ankommt. Er habe deswegen zwar bereits „einige böse Anrufe“ von Bürgern bekommen. Doch das allein lässt ihn nicht zweifeln. Knaier nennt den weiter oben gelegenen Neßtfellplatz, wo die ebenso großzügig gestaltete Kreuzung vor drei Jahren ähnlich umgebaut wurde.

Auch dort habe es zunächst Kritik gehagelt, vor allem, wenn Busse und Lastwagen dort abbiegen mussten, hatte man Schwierigkeiten befürchtet. Mittlerweile funktioniere das ohne weiteres, warum solle es am Schlossplatz nicht ebenso möglich sein, argumentiert der Bürgermeister.

Er erwähnt die weiter geplanten Veränderungen im Bereich des Herzstücks von Wiesentheid. Dort werde die Fläche derzeit zu sehr von Autos und der Straße dominiert. Insgesamt soll der gesamte Bereich bis zum Beginn der Amtshäuser mit Muschelkalksteinen gepflastert werden, um mehr als Platz zu wirken. Vor dem Historischen Pfarrhaus könnte ein Baum und eine Bank die vergrößerte Platzfläche beleben.

Der recht unebene, gepflasterte Belag der Gehwege auf beiden Straßenseiten würde durch so genanntes gesägtes Pflaster ersetzt und damit begradigt.

Direkt vor dem Schönbornschen Schloss sollen die 17 bis 18 Parkplätze verschwinden. Sie würden nicht komplett weg fallen, sondern weiter nach oben rücken, in den Streifen vor der Mauer entlang des Schlossparks. Dort ist zwischen den Bäumen bereits Raum für rund 35 Stellplätze vorgesehen. Das wären dann, so Knaier, doppelt so viele wie bisher. Gegenüber würde der Gehweg entlang der Amtshäuser etwas breiter gestaltet.

Einiges grüner machen

Damit ist längst nicht Schluss bei der Umgestaltung des Ortskerns. Nach dem Schlossplatz, mit dem Knaier bis 2020 fertig sein will, soll der Bereich am Säulesmarkt folgen. Dort sieht der Siegerplan es Architekturbüros vor, dass zwischen dem Bach und der Rückseite des Schlosses einiges verändert, grüner gemacht wird. Langfristig haben sich Knaier und die Gemeinde dann die Reparatur der Bahnhofstraße vorgenommen. Die Hauptverkehrsader soll vom Marienplatz bis zum Bahnhof dran kommen, auch weil der Kanal dort aufgrund seines Alters ausgetauscht werden müsse.

Los gehen soll alles mit dem Kanal im Bereich der Sparkasse bis zum Rathaus/Schlossplatz. Es steht also einiges an im Wiesentheider Ortskern. Bislang habe man sich nicht so recht an das Ganze heran getraut, so Bürgermeister Knaier. Er will es in den nächsten Jahren wagen. „Irgendwann müssen wir es mal angehen“, schließt er sein Fenster im Büro wieder.