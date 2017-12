Kreiskämmerer Bernd Artus in Ruhestand verabschiedet

Bei der letzten Sitzung des Jahres gab es jede Menge Beifall im Kreistag: Bei der Verabschiedung von Bernd Artus brandete immer wieder Applaus auf. Mit ihm verabschiedete sich eine Institution in den Ruhestand. Seit 1990 kümmerte er sich als Kämmerer um die Kreisfinanzen.

1975 war Artus zunächst in den Öffentlichen Dienst des Landes Berlin eingetreten. Nach seiner Ernennung zum Steueramtmann verschlug es ihn Anfang 1982 in den Landkreis Kitzingen, wo er ab Ende 1990 als Kreiskämmerer fungierte. Er war Abteilungsleiter der Haupt- und Finanzverwaltung, 2007 wurde er zum Verwaltungsdirektor befördert.

Landrätin Tamara Bischof lobte Artus bei der Verabschiedung in den höchsten Tönen. Als „Preuße in Franken“ habe er sich gut gemacht. Herausragend sei seine „absolute Verlässlichkeit“. Insgesamt war Artus für 27 Kreishaushalte verantwortlich. Er habe immer „zwei Stellen hinter das Komma“ geschaut, so das Lob der Kreischefin.

Nachfolger steht fest

Bernd Artus betonte, dass er immer so gewirtschaftet habe, „als ob es mein Geld wäre“. Neben dem Applaus gab es eine Urkunde und Präsente. Ab dem kommenden Jahr fungiert Toni Orth, der zuletzt das Kitzinger Jobcenter leitete, als Kreiskämmerer.