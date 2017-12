Kreis Kitzingen: Autofahrer will bei Unfall helfen und überfährt Verletzten

Zu einem tragischen Vorfall kam es in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr an der St. 2420 von Mainbernheim kommend in Richtung Michelfeld im Kreis Kitzingen.



Laut Polizei fuhr ein 29-jähriger Fahrer die besagte Strecke und bemerkte im Vorbeifahren, dass ein Bekannter von ihm samt Fahrrad im rechten Straßengraben lag.



Der junge Mann bremste ab, um zu helfen, setzte sein Fahrzeug ein Stück zurück und überfuhr den 25-Jährigen, der in der Zwischenzeit samt Rad nach oben gekommen war.



Dieser hatte sich wohl in Richtung des Fahrzeuges bewegen wollen. Der Radfahrer erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.



Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang ergaben auch, dass der Verletzte unmittelbar zuvor von einem Sportheim losgefahren war. Da der Verdacht bestand, dass Alkoholkonsum der Grund dafür gewesen sein könnte, dass der Radfahrer samt Fahrrad zuvor im Straßengraben lag, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 550 Euro beziffert.