MAINSTOCKHEIM vor 2 Stunden

Kratzer in weißem Peugeot

Am Heiligen Abend hatte eine 51-Jährige ihren weißen Peugeot auf der Straße Im Tännig in Mainstockheim geparkt. Am späten Abend stellte sie fest, das Auto mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Die Geschädigte beziffert den Schaden auf 300 Euro.