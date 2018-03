HOHENFELD vor 19 Minuten

Kratzer im Lack

In der Nacht zum Montag hatte ein 38-jähriger Mann seinen schwarzen Opel Astra im Marktbreiter Weg in Hohenfeld geparkt. Als er am Montagfrüh zu seinem Fahrzeug zurückkam, hatte ein Unbekannter die Beifahrertüre mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, so der Polizeibericht. Der Geschädigte schätzt den Schaden auf 1200 Euro.