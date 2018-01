VOLKACH vor 59 Minuten

Kratzer im Autolack

Am Dienstagnachmittag hatte ein 49-jähriger Mann seinen silberfarbenen VW Polo in der Prof.-Jäcklein-Straße in Volkach für kurze Zeit am Straßenrand geparkt. Als er nach 20 Minuten zu seinem Fahrzeug zurückkam, hatte ein unbekannter Täter die Beifahrerseite des VW 6zerkratzt. Schaden laut Polizeibericht: 500 Euro.