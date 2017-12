KITZINGEN vor 40 Minuten

Kratzer am hinteren Kotflügel

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatte eine 64-Jährige ihren grüne Opel Agil auf einem Parkplatz in der Fischergasse in Kitzingen geparkt. Als sie am Mittwochvormittag zu ihrem Fahrzeug kam, hatte ein bisher unbekannter Täter den rechten hinteren Kotflügel mit einen spitzten Gegenstand zerkratzt. Die Frau beziffert den Schaden auf 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.