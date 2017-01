Kraft tanken in Bimbach

Sechs Monate lang dürfen sie weder das Haus noch das Grundstück verlassen. Sie sind quasi Gefangene im äußersten nördlichen Zipfel des Kitzinger Landkreises. Doch die beiden jungen Menschen wirken gelöst, sie lächeln viel und bedanken sich bei ihren Betreuern für die Gastfreundschaft. Die 19- und 21-Jährigen Geschwister aus dem Norden Iraks haben schon weitaus Schlimmeres erlebt.

Ihren Namen wollen die beiden nicht in der Zeitung lesen. Ihre Geschichte erzählen sie bereitwillig. Das Deutsch stockt noch ein wenig, aber mit Englisch lassen sich die größten Sprachbarrieren überwinden. Vor fast einem Jahr hatte die Familie beschlossen, ihre Heimat, etwa 40 Kilometer von der umkämpften Stadt Mossul, zu verlassen. „Dort ist es nicht mehr sicher“, sagt die 21-Jährige. „Für niemanden mehr.“ Schon gar nicht für Vertreter einer religiösen Minderheit wie sie, jesidische Kurden.

Mit der Mutter und zwei Brüdern ging es zunächst in die Türkei, dann zu Fuß nach Bulgarien. Dort ist die vierköpfige Familie zum ersten Mal als Flüchtlinge registriert worden – ein wichtiger Aspekt, letztendlich entscheidend für den heutigen Aufenthalt der Geschwister in Bimbach. Nach zwei Monaten kamen die vier in Deutschland an. Passau, Zirndorf, Bamberg. Alles hätte gut werden können. Doch dann kam die Nachricht von der drohenden Abschiebung.

„Dort wartet nur der Tod“

Laut dem Dublin Verfahren sollen sich Asylsuchende in dem Staat aufhalten, in dem sie ihren Antrag auf internationalen Schutz gestellt haben. Im Fall der vier Jesiden war das Bulgarien. Die einzige Chance, in Deutschland zu bleiben, lautete deshalb: Kirchenasyl. Der junge Mann, 19 Jahre alt, hatte von Doris Otminghaus, Pfarrerin im unterfränkischen Hassfurt, gehört. Sie gewährte und gewährt Afghanen in ihrem Pfarrheim Kirchenasyl. „Eines abends stand er vor der Tür“, erinnert sie sich.

Seine Schwester war zu diesem Zeitpunkt noch in Zirndorf. Sie sollte kurz darauf den aufregendsten Tag ihres Lebens erleben. „Um vier Uhr kamen Polizisten ins Zimmer“, erinnert sie sich. Von Nürnberg ging es nach München. Dort wartete schon der Flieger. Abschiebung – oder Überstellung, wie es im Behördendeutsch heißt. Die junge Frau wehrte sich, sie wollte auf keinen Fall von ihrer Familie getrennt sein, auf keinen Fall nach Bulgarien. „Dort wirst du als Frau nur bedroht und belästigt“, sagt sie. Entsprechende Erfahrungen hat sie gemacht. Bei ihrem ersten Aufenthalt war die ganze Familie zwei Tage lang im Gefängnis. Noch schlimmer wäre nur die Abschiebung in den Irak gewesen. „Dort wartet nur der Tod.“

Auf der Fahrt im Polizeiauto hatte sie ihren Bruder informiert, der weckte Doris Otminghaus. Es begann ein Wettlauf mit der Zeit, den die Pfarrerin so schnell nicht vergessen wird. Stephan Theo Reichel, Berater und Koordinator Kirchenasyl in der evangelischen Landeskirche in Bayern wurde eingeschaltet, der soziale Dienst am Flughafen München informiert, ein Rechtsanwalt aufgetan, der einen Eilantrag formulierte. Die junge Frau saß derweil schon im Flieger, wehrte sich allerdings lautstark gegen die geplante Abschiebung. „Letztendlich hat der Pilot entschieden, dass er sie so nicht mitnehmen kann“, erinnert sich Otminghaus. Die 21-Jährige wurde an einer Bushaltestelle in München abgesetzt, sie schlug sich alleine bis Hassfurt durch. Dort wartete das nächste Problem: Im evangelischen Gemeindehaus ist lediglich Platz für vier Personen, sechs beantragten gleichzeitig Kirchenasyl. Otminghaus suchte in den benachbarten Gemeinden nach Unterstützung. In Bimbach wurde sie fündig.

Guido Plener ist Realschullehrer in Gerolzhofen. Und er ist Vertrauensmann der evangelischen Kirche in Bimbach. Zusammen mit dem Kirchenvorstand und Pfarrer Dr. Jörg Zehelein hat er die Anfrage besprochen. „Die Entscheidung fiel schnell“, erinnert er sich. „Und mit einer einzigen Enthaltung einstimmig.“ Die zwei jungen Jesiden sollten im Bimbacher Gemeindehaus Kirchenasyl bekommen.

Mitte Oktober zogen die beiden ein, Probleme habe es seither nicht gegeben, versichert Gerda Schmidt, Vertrauensfrau im nahen Brünnau. Die Bevölkerung habe sich schnell an den Gedanken gewöhnt, dass das Gemeindehaus bewohnt wird, in mehreren Kollekten ist Geld für die beiden gesammelt worden. „Den finanziellen Aufwand müssen wir tragen“, erklärt Guido Plener. „Es gibt keine Zuschüsse.“ Kleider und Lebensmittel werden immer wieder abgegeben, bei Veranstaltungen im Haus helfen die beiden mit, versuchen sich – so weit es eben geht – zu integrieren.

Ziel: Die Familie wieder sehen

Dreimal die Woche gibt Guido Plener den beiden Deutschunterricht, an den Türen und Wänden haben sie Zettel in arabischer Schrift mit deutscher Übersetzung geklebt. So merken sie sich auch schwierige Begriffe wie „Türklinke“ oder „Waschbecken“.

Die Zeit zieht sich ein wenig, aber die beiden haben immer wieder etwas zu tun. Zusammen mit den einheimischen Unterstützern haben sie eine Weihnachtskrippe und ein Vogelhäuschen gebaut. Sie spielen Billard, malen Bilder und unterhalten sich. Über ihre Vergangenheit, aber vor allem ihre Zukunft. Bis Mitte März müssen sie im Bimbacher Kirchenasyl bleiben, dann sind die sechs Monate Kirchenasyl vorbei, dann können sie in Deutschland einen Asylantrag stellen. „Wir wollen nach der Anerkennung möglichst schnell unsere Familie wiedersehen“, sagt der junge Mann. „Und danach in Deutschland zur Schule gehen.“ Die Chancen auf eine Anerkennung stehen nach Meinung von Stephan Theo Reichel, Koordinator für Kirchenasyl der evangelischen Landeskirche Bayern gar nicht schlecht. Deutlich über 90 Prozent der jesidischen Kurden würden aufgrund der schweren persönlichen Bedrohungslage und der Vertreibungen nach Massakern durch die IS im Nordirak anerkannt.

Zahlen: Derzeit leben etwa 70 Menschen in bayerisch-evangelischen Kirchenasylen, davon etwa zehn in Unterfranken.

Im katholischen Kirchenasyl sind es bayernweit mindestens 100 Menschen, höchstens 200. Die Kirchenvertreter betonen, dass es sich jeweils nur um grobe Schätzungen handelt.