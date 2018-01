Kostümwahl: Retro, klassisch oder futuristisch

Für jeden Narren ist es ein wohlbekanntes Problem: Jedes Jahr zu Beginn der Fastnachtszeit stellt man sich die Frage, welches das richtige Kostüm sein könnte. Cowboy, Prinzessin, Pirat oder Pilotin – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Klassiker gehen immer

„Es gibt da so ein paar Kostüme, die immer gehen“, erklärt Daniela Sandner. Die Faschingsexpertin leitet das Deutsche Fastnachtmuseum in Kitzingen und somit auch dessen Kostümverleih. „Zum Beispiel Cowboys.“ Während sie spricht, durchsucht sie die drei prall mit Kostümen gefüllte Kleiderständer, auf denen das Fastnachtmuseum die bunten Kleider lagert. Über 100 Kostüme befinden sich dort – vergleichsweise wenige. „Aber wir haben ja auch erst vor einigen Jahren mit dem Verleih angefangen.“

Seitdem hat Sandner schon einiges an Erfahrungen gesammelt: „Männer tragen gern einfache Kostüme, die man nur überziehen muss. Mit Ausnahme von Markus Söder vielleicht“, sagt sie und lacht. „Frauen sind da experimentierfreudiger und ziehen auch bunte und exotische Sachen an.“

Außergewöhnliches ist gefragt

Deutlich mehr Kostüme als das Deutsche Fastnachtmuseum hat der Kostümverleih OH3 in Würzburg im Angebot. Mehr als 2600 Exemplare warten dort auf Faschingsfreunde, die für die nächste Party etwas Besonderes suchen. Und eben solche besonderen Kostüme sind in diesem Jahr beliebt, erklärt Linda Matthey vom Kostümverleih. „Im Moment ist Steampunk sehr gefragt“, sagt sie. „Das sieht man nicht so oft und gerade Außergewöhnliches kommt bei unseren Kunden gut an.“

Beim Steampunk werden moderne und futuristische, technische Geräte mit Elementen des viktorianischen Zeitalters verknüpft, wodurch sehr spezielle Kostüme entstehen. Allgemein sind im Würzburger Verleih Outfits, die eine Verbindung zu vergangenen Zeiten haben, sehr gefragt. Auch Kostüme im Stil der 20er Jahre oder Fracks kommen laut Matthey gut an. „Oft kommt das aber auch auf das Motto der Party an, auf die man geht“, sagt sie.

Ein Outfit zu jedem Motto

Ein Outfit zu jedem Motto finden Narren im riesigen Kostümfundus der KoKaGe Wiesentheid, der dortigen Karnevalsgesellschaft. Nach deren Motto richten sich erfahrungsgemäß auch die Kostümtrends. „Deshalb laufen bei uns in diesem Jahr besonders die Hippie-Kostüme gut“, sagt Sigrid Stöcker vom Kostümverleih, der sich in einer Lagerhalle im Industriegebiet befindet.

„Piraten sind dagegen nicht so beliebt“, erklärt Stöcker. Gefragt seien auch historische, mittelalterliche Gewänder. Diese liegen Stöcker besonders am Herzen, weil sie und ihre Kolleginnen im Kostümverleih viele davon selbst geschneidert haben. „Beliebt ist außerdem alles, was mit Stars, Hollywood und Disney zu tun hat“, ergänzt Simone Kieser, die ebenfalls zum Team der KoKaGe gehört. Dann machen sich die Frauen wieder an die Arbeit und beraten zwei Kundinnen. Diese haben sich in diesem Jahr für einen Dauerbrenner entschieden: Waltraud und Mariechen.