Konstitutionssaal in Gaibach wird renoviert

Drei Zuschussanträge aus Volkach sowie die Erhöhung des Aufwendungsersatzes für das Tierheim standen auf der Tagesordnung des Volkacher Stadtrates – und bis auf einen sind alle einstimmig verabschiedet worden.

Der dickste Brocken waren 10 000 Euro für den Zweckverband Bayerische Landschulheime zur Renovierung des Konstitutionssaales. Er befindet sich im Schloss Gaibach, seit langem Heimat des Franken-Landschulheimes, eines Gymnasiums und einer Realschule mit angeschlossenem Internat, Tagesheim und offenem Ganztag.

Die Gesamtkosten für die Renovierung betragen nach Angaben des Zweckverbandes an die 450 000 Euro, und normalerweise zeigt sich der Stadtrat spendabel und steuert bis zu zehn Prozent der Kosten, höchstens 3000 Euro bei. Warum es jetzt 10 000 Euro seien, wollte der Gaibacher Ortssprecher Holger Scheidig von Bürgermeister Peter Kornell wissen. Weil es sich geschichtlich um einen „sehr bedeutenden Raum“ handle, so die Antwort Kornells, außerdem sei in diesem Jahr die zentrale Feier zu „200 Jahre Verfassung, und ich will mir nicht nachsagen lassen, die Stadt Volkach wäre hier zu geizig“, so Kornell. Augenzwinkernd fügte er hinzu: „Das ist ja auch Dein Schloß.“

Reiter und Schützen profitieren

Mit jenen schon angesprochenen „zehn Prozent, maximal 3000 Euro“ muss sich der Reitverein Obervolkach begnügen. Dort sollen der Platz und das Hallendach saniert werden, was ungefähr 29 000 Euro kosten wird. Hier gewährte der Rat ebenfalls einstimmig den einmaligen Investitionszuschuss.

Über doppelt so viel Geld, nämlich 6000 Euro, darf sich die Schützengesellschaft Volkach freuen. Aus Sicherheitsgründen, die CSU-Sprecher Heiko Bäuerlein kurz erläuterte, müssen an der Schießanlage umfangreiche Umbauten erfolgen. In diesem Zuge planen die Schützen auch weitere Renovierungen in dem Gebäude. Kosten für den Wirtschaftsbetrieb, heißt es in der Beschlussvorlage, „werden nicht gefördert und sind gegebenenfalls herauszurechnen“.

Tierheim in Nöten

Hochgerechnet wurde der Aufwendungsersatz für das Tierheim Kitzingen, bei dem die Stadt Volkach ihre Fundtiere abliefern darf. Bislang zahlt Volkach dafür pro Einwohner 20 Cent an das Tierheim, deren Betreiber gern eine Erhöhung auf einen Euro pro Einwohner hätten. Der Grund ist die prekäre finanzielle Lage des Tierheimes, und so gut wie jede Kommune im Landkreis, so Kornell, würde freiwillig mehr zahlen. „Wir orientieren uns an der Empfehlung des Kreisverbandes des Gemeindetages und sollten auf 70 Cent erhöhen“, plädierte Kornell. Bislang zahlt die Stadt gut 1700 Euro, „das kostet uns knapp 4400 Euro mehr im Jahr und frisst uns nicht auf“. Dafür sei auch weiterhin gesichert, dass die Stadt ihre Fundtiere, jährlich im einstelligen Bereich, dem Tierheim anvertrauen darf. Mehrheitlich (14:1) stimmte der Rat dieser Erhöhung zu.