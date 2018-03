Konfirmation in Schernau

(kri) Konfirmation feierten in der St. Andreas-Kirche zwölf Jugendliche und bekannten sich damit zum Glauben. Pfarrer Uli Vogel ermutigte die Jugendlichen, sich nicht mit abgestandenem oder trübem Wasser zufrieden zu geben, sondern an die Quelle zu gehen, so eine Mitteilung. Hier finden sie das klare und erfrischende Wasser. Das Bild bezieht sich auf die Jahreslosung der evangelischen Kirche für 2018, die heißt: Gott spricht: ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden bekamen eine Kerze überreicht, die Vertrauensfrau Gerda Köstner mit Symbolen zur Jahreslosung individuell mit Konfirmationsspruch verziert sind. In der Abschlussandacht am Abend konnten die frisch Konfirmierten ihre persönlichen Gedanken zum von ihnen selbst gewählten Spruch erzählen. Die Konfirmation feierten (vorne von links) Alena Troll, Jana Barthel, Anja Voltz, Chiara Harder, Bastian Achtmann; (Hinten von links) Lina Röder, Philipp Schwanfelder, Paul Schielke, Moritz Schneider, Maximilian von Rothkirch und Panthen, Marco Müller und Christoph Seifert.