KITZINGEN vor 1 Stunde

Kondomautomaten aufgebrochen

In zwei öffentlichen Toiletten im Kitzinger Stadtgebiet wurden in den vergangenen Wochen zwei Kondomautomaten aufgebrochen. Die Unbekannten schlugen hierbei an dem öffentlichen WC an der Ecke Armin-Knab-Straße/Königsberger Straße, sowie an der öffentlichen Bedürfnisanstalt in der Friedrich-Ebert-Straße zu. Der Gesamtschaden dürfte sich laut Polizeibericht bei mehreren hundert Euros bewegen.