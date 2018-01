Knappe Mehrheit für den Carport

Mit fünf zu vier Stimmen genehmigte der Rüdenhäuser Gemeinderat in seiner Sitzung einen bereits gebauten Unterstellplatz für ein Fahrzeug eines Bauwerbers. Die Räte störten sich dabei weniger am leicht veränderten Standort, auf dem der Carport steht. Ihnen missfiel, dass das Ganze bereits errichtet wurde und nun erst der Plan für das Ganze vom Antragsteller Egon Bruch auf den Tisch gelegt wurde.

Der Bauherr hatte einen Antrag auf Erteilung einer isolierten Befreiung von der Baugrenze für seinen bereits errichteten Carport an dem Wohnhaus mit Arztpraxis gestellt. Im Carport soll künftig auch das Einsatzfahrzeug für den Notarztdienst abgestellt sein.

Standort hat sich geändert

Den ursprünglichen Standort habe er nun um zehn Meter zurück gesetzt. Sonst wären zwei Parkplätze für Patienten der Praxis im Weg gewesen, falls der Arzt zu einem Einsatz ausrücken müsse, hieß es in der Begründung, die Bürgermeister Gerhard Ackermann vortrug. Die Baufirma habe den Bauherren nicht darauf hingewiesen, dass für diesen Fall ein erneuter Antrag zu stellen sei, so der Bürgermeister.

Die Räte diskutierten den Punkt. Sie sahen keine Probleme wegen des Gebäudes an sich, dessen Standort zwar verändert wurde, es stehe jedoch noch innerhalb der Baugrenzen. „Was stört ist, dass erst gebaut, und dann die Genehmigung geholt wird“, sagte Ratsmitglied Stefan Spangler.

Es gehe ums Prinzip

Die Fläche, die versiegelt wurde, sei nicht größer geworden. Hätte Herr Bruch im Vorfeld gefragt, dann hätte es das Gremium auch genehmigt, gab Jochen Schwemmer zu bedenken. Sein Kollege Ernst Ackermann sah es ähnlich, die Dimension wurde nicht groß verändert, die Nachbarn hätten nichts dagegen.

Es gehe aber um das Prinzip, vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Das sei nicht in Ordnung, meinten Thomas Rennert und Manto Castell-Rüdenhausen. „Es ist nicht ganz richtig, es stört aber auch nicht. Man muss auch zugute halten, dass wir mit ihm einen Arzt in der Gemeinde haben, der dort auch gebaut hat“, fasste es Bürgermeister Ackermann zusammen. Die Mehrheit sah es im Rat genauso und genehmigte das Ganze.

Spende für Krippenanbau

Weiter informierte der Bürgermeister in der Sitzung, dass die Telekom ihren Standort für ein Multifunktionsgebäude an das Anwesen Paul-Gerhardt-Platz 6 verlegt.

Das wurde nötig, weil die Denkmalschutzbehörde den zunächst vorgesehenen Platz dort ablehnte. Außerdem teilte Bürgermeister Ackermann mit, dass die Sparkassenstiftung eine Geldspende an die Gemeinde macht. So sind 1000 Euro als Zuwendung für den Krippenanbau bewilligt und noch einmal 500 Euro für das neue Rednerpult, was die Räte gerne zur Kenntnis nahmen.