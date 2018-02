Klöpfer eröffnet Logistikzentrum

Nach neunmonatiger Bauzeit hat das in Garching bei München ansässige Holzhandelsunternehmen Klöpfer jetzt seine rund 10 000 Quadratmeter große Logistikplattform im conneKT Technologiepark in Kitzingen in Betrieb genommen.

Wie es in einer Pressemitteilung dazu heißt, haben die Kunden in der Region damit sofort Zugriff auf das komplette Klöpfer Sortiment bei verbessertem Service und minimierten Lieferzeiten. Als weiterer Pluspunkt wird die verkehrsgünstige Lage des neuen Standorts im conneKT Technologiepark mit seiner Anbindung an das Verkehrsnetz der Autobahnen A3 und A7.

Region stärken

Als einer der führenden deutschen Holzhändler entwickele Klöpfer die Kapazitäten seines 30 Standorte umfassenden bundesweiten Standortnetzes konstant weiter, heißt es weiter. Das gelte auch für die Region Würzburg, wo das Unternehmen seit Langem als Partner von Handel und Handwerk etabliert sei.

Mit dem Neubau in Kitzingen optimiere Klöpfer seine logistische Leistung und komplettiere die Produktauswahl in den Sortimenten Wertschnittholz, Platten, Terrassen/Hobelware, Türen und Bodenbeläge auf maximale Warenverfügbarkeit. Der neue Klöpfer Standort verfüge zudem über einen rund 1000 Quadratmeter großen, überdachten Be- und Entladebereich.

Das neue Logistikzentrum am Standort Kitzingen stehe beispielhaft für die Philosophie, kontinuierlich in zukunftsfähige Innovationen zu investieren, um den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, wird der Geschäftsführer Manfred Meyer zitiert.

Die Klöpfer Gruppe beliefert nach eigenen Angaben bundesweit über 30 000 Handwerker sowie Hersteller von Fertighäusern, Baukonzerne, Fertigteilwerke und Holzhändler. Zur Angebotspallette gehören danach Holz, innovative Werkstoffe, Bauteile und Dienstleistungen für den Roh- und Innenausbau und den Terrassenbau. Der Unternehmensbereich Klöpferholz GmbH & Co. KG ist nach eigenen Angaben mit 260 Millionen Euro Jahresumsatz und 30 Standorten einer der führenden Holzhändler Deutschlands. Der Nettoumsatz des Gesamtkonzerns stieg im Jahr 2017 um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr.

