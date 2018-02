Klinkenputzen gegen Leerstand

Sie sind der Albtraum jedes Bürgermeisters oder Stadtplaners: Leer stehende Gebäude im Ortskern, die zunehmend verfallen und mit ihrer Ansicht nicht nur das Ortsbild beeinträchtigen. Zwischen Geschäfts- oder Wohnruinen fühlt sich niemand wohl, weder Touristen noch Anwohner.

Was kann eine Kommune tun, um dem entgegen zu wirken? Der Markt Schwarzach am Main bemüht sich seit einigen Jahren, die Altorte zu beleben. Denn zum einen ist die Neuausweisung von Bauland im Schwarzacher Becken nur eingeschränkt möglich. Main und Schwarzach mit ihren Hochwasserbereichen setzen möglicher Bebauung Grenzen. So sind etwa in den Ortsteilen Hörblach und Stadtschwarzach keine geeigneten Bauflächen mehr vorhanden. Zum anderen gibt es innerorts immer mehr Gebäude, die nicht mehr genutzt wurden – zuletzt 17 an der Zahl. 2008 entschloss man sich daher zur umfassenden Untersuchung der baulichen, funktionalen und sozialen Situation in Schwarzach. Dieser „Vitalitäts-Check“ wurde zunächst in zwei und ab 2012 in allen sechs Ortsteilen durchgeführt, erzählt Bürgermeister Volker Schmitt. Die gewonnenen Daten dienen nun als Basis für die Dorferneuerung und für die weitere Gemeindeentwicklung. Der Blick auf die demografisch bedingten Veränderungen zeigt schnell, welche Gebäude zukünftig wohl leer stehen werden. Ein typisches Beispiel ist das kleine baufällige Anwesen im Altort, das noch vom einem über 80-jährigen Mitbürger bewohnt wird. Kinder oder Enkel gibt es nicht oder sie haben kein Interesse, hier viel zu investieren. Auf Schmitts Ortsplan hat es eine andere Farbe als die Umgebung. „Hier droht Leerstand, falls der Bewohner sich nicht mehr alleine versorgen kann und ins Seniorenheim zieht. Auch Erben lassen solche Objekte oft einfach ungenutzt“.

Zwei Jahre lang Baustelle

Drei Leerstände gibt es aktuell in Stadtschwarzach. Zwei davon haben einen so hohen Sanierungsbedarf, dass sich bislang kein Käufer fand. Das dritte Anwesen in der Bamberger Straße 11 übernahm im Juni 2017 der 21-jährige gebürtige Schwarzacher Christian Hein. Sein Traum: Ein gemütliches und höchst individuelles Nest für sich und seine Freundin schaffen. Den persönlichen Preis dafür kennt er: „Für zwei Jahre jede freie Minute auf der Baustelle“. Als Elektriker kann er vieles selbst machen. Das Bruchsteinhaus aus dem Jahr 1930 soll künftig von außen wieder so stattlich aussehen wie einst. Die Veränderungen ergeben sich im Innenleben: Wände wurden herausgebrochen, tragende Mauern mit Stahlträgern gestützt, Fachwerkbalken freigelegt: „Sandgestrahlt werden die später einmal der Blickfang der neuen Küche sein!“. Die kleinen Fenster zum Hof- und Terrassenbereich werden bodentief herausgebrochen und lassen so mehr Licht in die Räume.

Der Blick auf die historischen Baupläne macht den Wandel der Zeit überdeutlich: 1930 wohnten in dem Anwesen mit rund 100 Quadratmetern Wohnfläche auf zwei Geschossen vier Familien. Sie teilten sich zwei kleine Bäder – heute undenkbar. Hein ist stolz darauf, dem alten Gemäuer neues Leben einzuhauchen: „Es wäre jammerschade, wenn so etwas leer steht“. Warum er gerade hier leben möchte und für ihn kein Neubau auf der grünen Wiese in Frage kam, weiß er genau: „Da hab ich doch alles an einem Ort. Es sind nur ein paar Meter zum Einkaufen oder zur Bank!“ Und er bereut die Entscheidung zum Kauf keine Sekunde, selbst wenn es schon einige unschöne Überraschungen gab. So musste Hein den Plan, die Fassade abzuklopfen und die Bruchsteine dekorativ sichtbar zu machen, aufgeben: Die sparsamen Häuslebauer vermauerten in den 30er Jahren auch Schutt und Ziegel. Zumindest Teile des Gebäudes werden also verputzt bleiben.

Eine wichtige Entscheidung zur Sanierung war für Hein die öffentliche Förderung. So bezuschusst das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) im Rahmen der umfassenden Dorferneuerung private Sanierungsmaßnahmen mit bis zu 30 Prozent, maximal 30 000 Euro. „Eine gute Sache, die manchen Privatmann bewegt hat, zu investieren“, so Bürgermeister Schmitt. Und er lobt die gute Zusammenarbeit mit dem Amt: Die Dorferneuerungsprojekte hätten insgesamt wesentlich zur Steigerung der Lebensqualität in Stadtschwarzach beigetragen. So sei der Marktplatz nun ein echter Dorfmittelpunkt und auch der Naherholungsbereich „Stadtpark“ werde gut angenommen. Schwarzach habe viel investiert, aber es zahle sich aus. „Es gefällt uns hier“, höre er immer wieder von Neubürgern, wenn er frage, warum diese nach Schwarzach ziehen.

Geld vom Amt und der Gemeinde

Wieviel Fördermittel Hein für Maßnahmen an Dach, Fassade und Energieeffizienz exakt vom ALE bekommen wird, weiß er selbst noch nicht. „Vielleicht ist aber dank der Förderung insgesamt noch Geld für eine neue Küche übrig“, hofft er. Definitiv fest steht der Zuschuss, den er vom Markt Schwarzach erhalten wird: Es sind 5000 Euro. Mitte 2016 legte die Gemeinde ein kommunales Förderprogramm auf, das private Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung des Ortsbildes mit 30 Prozent der Kosten (maximal 5000 Euro) bezuschusst. „Damit wollten wir einen Anreiz auch für die Ortsteile schaffen, in denen bislang keine Dorferneuerung läuft“, so Schmitt. Voraussetzung ist, dass ein Gebäude über 60 Jahre alt ist und innerhalb der definierten Sanierungsgebiete in den Ortskernen liegt. War es 2016 nur ein Antrag, so gingen 2017 schon 16 Förderanträge bei der Marktgemeinde ein. Für 2018 setzt sich der Trend fort. „Eine schöne Sache“, so der Bürgermeister. Und ein kleiner Schubser, um die Sanierung alter Gebäude anzustoßen. So könne Leerständen vorgebeugt werden.

Anpreisen, was man hat

Ein anderes Mittel gegen Leerstand sei das Klinkenputzen: „Man muss anpreisen, was man hat. Wenn einer im Amtszimmer sitzt und wartet, bis die Interessenten kommen, wird das nichts“, so Schmitt. Er erzählt von unzähligen Telefonaten mit potenziellen Interessenten für Gewerbegrundstücke. Dass sich Hartnäckigkeit hier lohne, zeige ein Blick ins Gewerbegebiet: Sieben mittelständische Firmen haben in den letzten zwei Jahren Grundstücke gekauft und wollen sich ansiedeln. Bald wird es dort wohl keine Brachflächen mehr geben. Gewerbetreibende für leer stehende innerörtliche Gebäude zu begeistern, sei jedoch deutlich schwerer. Alle drei Jahre nimmt die Gemeinde Kontakt mit den Eigentümern brachliegender Baugrundstücke auf und fragt nach deren Bereitschaft, zu verkaufen. Die Verwaltung führt eine Liste an Kaufinteressenten. Dennoch gab es bei der letzten Zählung 2017 insgesamt 70 unbebaute Bauplätze, 25 bebaubare Freiflächen noch ohne Hausanschlüsse. „Ich nutze das als Garten“ – „Das heb ich für die Enkel auf“ – „Ich brauch das Geld nicht, was soll ich verkaufen?“ sind Sätze, die Schmitt dann hört. Doch brachte die Nachfrage manchen Grundbesitzer doch zum Nachdenken – immerhin eine Hand voll privater Bauplätze wechselten in den letzten Jahren die Besitzer.

Ein großer Teil der unbebauten Grundstücke befindet sich im Ortsteil Schwarzenau. Hier hofft Schmitt auf die demnächst beginnende Dorferneuerung und einen ähnlich positiven Effekt wie in Stadtschwarzach. „Und wenn das nicht ausreicht, müssen wir als Kommune vielleicht auch künftig versuchen, leer stehende Gehöfte aufzukaufen, abzureißen und in Bauland zu verwandeln“, spinnt er Ideen. Denn nur, wenn ein Ort sich ständig verjünge, bleibe er lebendig. „Ich bin scho a weng so a Sanierer“, grinst er und vertieft sich wieder in seine Ortspläne mit den farbig markierten Gebäuden. Es gibt immer viel zu tun.