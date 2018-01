Kleines Minus wegen neuer Fahne

Gut gefüllt war der Schulungsraum im Feuerwehrhaus bei der Mitgliederversammlung der Wanderfreunde Wiesenbronn. Vorsitzender Harald Höhn begrüßte zahlreiche Mitglieder.

Schriftführerin Kathrin Gebert trug die Ereignisse des vergangenen Jahres vor mit acht Wanderungen oder Ausflügen, mit vier Sitzungen des Vorstandes sowie dem Sonnwendfeuer und der Fahnenweihe.

Danach ging Wanderwartin Monika Conrad im Detail auf die Veranstaltungen ein. Die Winterwanderung im Februar führte unter großer Beteiligung nach Kleinlangheim.

Im März wurde die neuen Boulebahn eröffnet. Hier konnten die Wanderfreunde zahlreiche Interessenten begrüßen. Auch heuer wird im März wieder eine Auftaktveranstaltung stattfinden, danach ist jeden ersten und dritten Montag im Monat ab 17 Uhr eine Spielrunde geplant.

Die Osterwanderung fiel zunächst ins Wasser. Am Ostermontag hätte trotz richtiger Kleidung Wandern und die Ostereier-Suche keinen Spaß gemacht. Die Wanderung wurde am darauffolgendem Samstag nachgeholt, was vor allem die Kinder begeisterte.

Die Frühlingswanderung im Mai führte nach Wiesentheid. Nach der Führung von Monika Conrad kehrte die Wandergruppe ein, bevor man sich auf die Heimwanderung machte.

Die Feier zur Sonnwende wurde diesmal wegen Brandgefahr ohne Feuer abgehalten, trotzdem kamen zahlreiche Besucher und verbrachten einen schönen Abend auf dem Grillplatz am Koboldsee.

Im August boten die Wanderfreunde eine Ferienpassaktion an: Nistkästen bauen. Das Angebot fand großen Anklang und am Ende konnten über 20 Teilnehmer ihre fertigen Nistkästen mit nach Hause nehmen.

Der Familienausflug zur Wilhelma in Stuttgart fand ein großes Interesse – der Bus war voll und die Teilnehmer verbrachten einen schönen Tag im zoologischen-botanischen Garten.

Die Weihe der neuen Vereinsfahne fand am Kirchweihsonntag in der Kirche zum Heiligen Kreuz in Wiesenbronn statt, gestaltet von Pfarrerin Esther Meist. Bereits am Kirchweihdienstag begleitete die neue Fahne den Bürgerauszug.

Die Herbstwanderung im Oktober bereitete die Wanderfreunde auf das Jubiläumsjahr 2018 vor. Es wird sowohl 100 Jahre Freistaat Bayern wie auch 200 Jahre Verfassungsstaat Bayern gefeiert.

Monika Conrad machte bei dieser Gelegenheit auch auf die vielen Aktionen zum Jubiläumsjahr 2018 aufmerksam, zu finden auch im Internet unter www.wir-feiern.bayern

Zwei weitere Veranstaltungen des Jahres 2017 waren die Lichterwanderung zum Geisberg und Labyrinth sowie die Adventswanderung im Dezember nach Großlangheim.

Jugendwartin Dora Stapf berichtete über die Aktionen mit den Geisbergwichteln. Als Besonderheit stellte Dora heraus, dass sich Jungen und Mädchen gewünscht hatten, jeweils einen Ausflug für Mädchen sowie einen für Jungs zu machen. Dora erfüllte diesen Wunsch und anscheinend fand das Angebot großen Anklang.

Wegewart Willi Gebert berichtete über die Arbeiten im Laufe des Jahres, sei es, Wege und Sitzgruppen freizuschneiden, Schilder zu ersetzen oder die Sitzgarnituren in Stand zu halten, zu reparieren und zu streichen. Er führte auch aus, dass dringend neue Keramikschnecken für die Wegweiser des Schneckenweges benötigt würden, denn immer wieder würde versucht, diese von den Schildern zu lösen, die bei diesen Versuchen aber abbrechen würden.

Maßgeblich mitgestaltet hatten die Wanderwarte auch die Ferienpassaktion im August.

Kassier Ernst Zink trug die Finanzen des Vereins vor. Zwar hatte man wegen der Anschaffung der neuen Fahne ein kleines Minus in der Kasse. Aber ansonsten sind die finanziellen Angelegenheiten des Vereins geordnet.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Maria Dennerlein und Helmut Freier, für 50 Jahre Alfred Wehrwein und Friedrich Rammling geehrt. Ehrenmitglieder wurden Georg König und Rudolf Bauer. Alle durften sich über eine Urkunde und ein kleines Präsent freuen.