Kleidertausch-Café im Stadtteilzentrum am 11. März

Zum zweiten Mal findet am Sonntag, 11. März, von 15 bis 17 Uhr ein Kleidertausch-Café im Stadtteilzentrum in der Königsberger Straße 11 in Kitzingen statt.

Das Konzept ist einfach: Bis zu zehn Kleidungsstücke gewaschen und gebügelt mitbringen und zwischen 15 und 16 Uhr an der Annahme abgeben, heißt es in der Mitteilung. Dort werden die Sachen nach Größen sortiert und auf Tische aufgelegt. Angeboten werden Kaffee und Kuchen, der Erlös wird an das KinderKonti im Stadtteilzentrum gehen, teilt das Quartiersmanagement Siedlung als Veranstalter mit. Ab 16 Uhr wird der Tausch eröffnet. Was nicht weg geht, kommt dem Rot-Kreuz-Laden am Falterturm „FairKauf“ zugute. Weitere Infos gibt es unter (0 93 21) 38 23 11 10 oder per E-Mail an: stz@stadt-kitzingen.de