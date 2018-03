Klaus Schneider stellt aus

„Lieber kleine Werke vollenden, als von großen nur träumen.“ Diesen Wahlspruch hat sich Klaus Schneider gegeben. Arbeiten von ihm sind aktuell in der Sparkasse in Kitzingen zu sehen.

Ausgangspunkt der künstlerischen Arbeit für den Wiesentheider war ein gebrauchter Ölmalkasten, den er 1954 mit zwölf Jahren geschenkt bekam. Zeichnen und Malen war, wie er sagt, sein liebstes Fach in der Schule. Um Spuren des eigenen künstlerischen Ausdrucks immer wieder neu zu entdecken, experimentiert Klaus Schneider bis heute mit unterschiedlichen Materialien. Als Autodidakt hat er im Laufe der Zeit vieles immer mehr verfeinert und ergänzt.

So zeigt die aktuelle Ausstellung eine Palette von Farbe und Form, ist der Mitteilung der Sparkasse außerdem zu entnehmen. Schneider wagte sich vom Malen später an dreidimensionale Arbeiten, zunächst mit Holz, dann auch mit Stein und Metall. Auch Aquarelle kamen zu seinem Repertoire. Bei einem Spaziergang auf dem Schwanberg stieß er auf Alabaster, ein Werkstoff ähnlich dem Marmor, doch viel weicher. Ein Beispiel aus hellem Alabaster wird ausgestellt: eine Büste, mit dem Namen „der Denker“.

Klaus Schneider – auch Mitglied des Dettelbacher Künstlerkreises – bevorzugt die Formvereinfachung. In den ersten Jahren malte er meist gegenständlich und real, später – bis heute – eher abstrakt. Bei den Skulpturen beeindrucken die Rundungen; sie führen durch geschwungene Einfachheit und Stille zur Harmonie in ihrer soliden Ausdrucksform. Klaus Schneiders Werke waren im Laufe der Jahre in zahlreichen Ausstellungen zu sehen.

Die Laudatio hielt Josef Heining aus Wiesentheid, ehemaliger Konrektor und Schulleiter in Prichsenstadt. Christine Gumann und Bernard Dumas umrahmten die Vernissage musikalisch.

Cornelius Göb, Geschäftsstellenleiter der Sparkasse Mainfranken in Wiesentheid, eröffnete die Ausstellung in Kitzingen. Diese ist bis zum 27. April zu den Öffnungszeiten der Sparkasse zu sehen.