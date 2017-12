OBERVOLKACH vor 1 Stunde

Klangvoll, besinnlich und heiter

Während der Winter am Sonntagnachmittag für ein weißes Kleid rund um die Pfarrkirche St. Nikolaus in Obervolkach sorgte, verwöhnten im Inneren des Gotteshauses die Musiker aus dem Dorf mit klangvollen Beiträgen über hundert Einheimische. Beim Adventskonzert des Gesangvereins Frohsinn erlebte das Publikum eine kurzweilige Reise durch die große Welt der Musik mit all ihren Stimmungen.