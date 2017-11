Kitzinger Stern für Frech-Fromm-Fränkisch

Siebter Preisträger der Auszeichnung Stern von Kitzingen ist Karin Böhm mit ihrem Team, das sich mit der Veranstaltung „Frech, Fromm, Fränkisch“ in zehn Jahren einen Namen gemacht hat.

Zusammen mit Lothar Fuchs, Ralph Hartner, Gerda Mengler und Walter Vierrether freute sich Karin Böhm über die Auszeichnung der Bayern-Partei, die Stadt- und Kreisrat Uwe Hartmann am Sonntag im Alten Keller überreichte. Begleitet wurde das Unterhaltungsquintett bei seinen Veranstaltungen fast immer von den Erlacher Wirtshausmusikanten mit Uwe Hanselmann und Günther Schmidt, die auch bei der Auszeichnung aufspielten.

Die siebte Verleihung

Schon in seiner Begrüßung unterstrich Hartmann, dass zur inzwischen siebten Preisverleihung erneut ein würdiger Preisträger gefunden worden sei. Die Gruppe pflege die Mundart, betreibe Kultur und halte mit ihren Aufführungen Kindheitserinnerungen wach, die in Gefahr seien, verloren zu gehen. Für diesen Einsatz könne man nur ein herzliches Vergelt?s Gott ausdrücken.

Laudatio

Die Laudatio hielt Matthias Hildebrand vom Vorjahrespreisträger Kolping-Musikcorps. Er blickte auf ein Ereignis vor rund zehn Jahren zurück, als Karin Böhm beim Wirtshaussingen 2008 in Erlach bei Kerzenschein, begleitet von Musik und umgeben von Lebkuchenduft, erste fränkische Geschichten las.

Start am Weihnachtsmarkt

Die Geburtsstunde für die Veranstaltung „Frech, Fromm, Fränkisch“ in Kitzingen habe geschlagen, als sie vom damaligen Weihnachtsmarktteam Manfred Stang, Jürgen Dümmler und Josef Wehner zu einer Vorleseveranstaltung gebeten wurde. Damals seien 29 Besucher gekommen.

70 Gäste

Im zweiten Jahr kamen bereits 70 Gäste und lauschten Karin Böhm und dem dazu gekommenen Lothar Fuchs. Nach weiterer personeller Verstärkung mit Ralph Hartner und Walter Vierrether seien bereits 150 Zuhörer gekommen. Der 2014 erstmals erwirtschaftete Gewinn wurde gespendet. In den zehn Jahren ist immer für jemanden etwas dabei gewesen, fasste Hildebrand zusammen. Karin Böhm sei es in dieser Zeit mit dem Herzen gelungen, die Mundart in den Vordergrund zu stellen und dafür zu sorgen, dass die Zuhörer Spaß hatten.

Verstärkung geholt

In ihrem Dankeswort bekannte Karin Böhm, dass sie sich über die Auszeichnung zusammen mit ihrem Team richtig gefreut habe. Als sie damals der Aufforderung „komm doch mal nach Erlach“ gefolgt sei und beim Wirtshaussingen vorlas, habe sie nicht geahnt, wie sich dieser Abend entwickeln könnte. Es sei aber der Auftakt zu „Frech, Fromm, Fränkisch“ geworden. Zuerst habe sie alleine vorgetragen, sich dann aber immer wieder Verstärkung durch gleich gesinnte Mitstreiter geholt. Nun dürften sich alle über diese Auszeichnung freuen.

Die Veranstaltung im voll besetzten Alten Keller wurde von den Erlacher Wirtshausmusikanten und dem Kolping-Musikcorps gestaltet.

Sepp Denninger begeisert

In Mundartvorträgen begeisterte zunächst Altmeister Josef „Sepp“ Denninger, dann zeigten die Preisträger ihr Können und überzeugten ihr Publikum davon, dass sie die Auszeichnung zurecht verliehen bekamen. Die nächste Veranstaltung „Frech, Fromm, Fränkisch“ findet am 16. Dezember in der Rathaushalle statt.