Kitzinger Kulturprogramm: Stummfilm bis Neujahrskonzert

Zwölf Konzerte beinhaltet das aktuelle Herbst-Kulturprogramm der Alten Synagoge in Kitzingen. Los geht's am 1. Oktober mit dem Kitzinger Kammerorchester und Werken von Mendelssohn-Bartholdy, Grieg, Respighi und Genzmer. Am 7. Oktober steht dann eine Neuinterpretation von John Coltrane‘s Suite „A Love Supreme“ an. Das Katharina Maschmeyer Quartett wird dabei laut Pressemitteilung der Volkshochschule von dem indonesischen Perkussionisten Nippy Noya begleitet. Voxid zaubert am 18. November den Alltag aus dem Kopf und erfreuen A-cappella-Fans mit modernem Pop, Funk und Selbstironie.

B 3 mit Ron Spielmann an der Gitarre schicken ihre Hörer am 28. Oktober durch ein verregnetes Paris, in eine kalifornische Hotelbar und über den Lincoln Highway zurück nach New York. Filmliebhaber können am 14. Oktober den Stummfilm „Das Cabinet des Dr. Caligari“ mit Live-Jazz-Musik genießen.

Neuer Sound

Am 25. November hat sich das Johannes Krampen Trio angesagt, das einen neuen Sound kreiert hat: symphonic chamber pop. Freunde anspruchsvoller klassischer Musik kommen am 21. Oktober anlässlich des 100. Geburtstages von Franz-Alphons Wolpert, einem in Wiesentheid geborenen Komponisten, auf ihre Kosten. Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim mit dem Dirigenten Georg Mais und der Solistin Johanna Pichlmair an der Violine lassen neben einem Werk Wolperts auch Mozart und Schubert erklingen.

„Jiddische Weihnacht“ – Lieder und Geschichten rund um Weihnachten und Chanukka servieren die deutsch-israelische Sängerin und Schauspielerin Nirit Sommerfeld, Martin Umbach und das Orchester Shlomo Geistreich am 3. Dezember in einer musikalisch-literarischen Reise.

A-capella

Am 23. Dezember laden die BigKitzBand und die Kitzinger A-cappella-Formation Soundchexx zu Jazz, Swing, Funk und Pop im ungewöhnlichen Gewand ein – bis es plötzlich weihnachtlich wird.

Das Neujahrskonzert 2018 am 13. Januar bietet mit seinem Musicalzauber einen Einblick in die Songs aus Musicals und dem Pop- und Rockbereich sowie in Schlager und Chansons. Der Moderator und Pianist Thomas Blaeschke wird dabei Wissenswertes über die Stücke und die Komponisten berichten.

Weitere Infos zu allen Veranstaltungen unter www.altesynagoge.kitzingen.info . Karten gibt es im Buchladen am Markt, in der Schöningh Buchhandlung am Marktplatz sowie unter www.ticket.shop-kitzingen.de .