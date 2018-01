1 / 2

Im August 2015 hat die BR-Radltour zum letzten Mal im Landkreis Station gemacht. Beim Auftritt von Claudia Koreck waren mehrere Tausend Besucher da. Das wird vermutlich am 2. August in Kitzingen auch so sein. Allerdings ist noch offen, wer dann auf dem Fehrer-Parkplatz auf der Bühne stehen wird. Archivfoto: Peter Pfannes