Kitzingen holt sich den vierten Stern

Kitzingen und die BR-Radltour gehören zusammen. Das beliebte Freizeitsport-Ereignis des Bayerischen Rundfunks (BR) hat dreimal Station in der Stadt am Main gemacht und ist in guter Erinnerung geblieben. 2018 steht Kitzingen wieder auf dem Streckenplan.

Die Strecke steht

Die Strecke der BR-Radltour 2018 wurde am Wochenende im voll besetzten Saal des Münchner Hofbräuhaus bei der BR-Radlnacht bekannt gegeben (wir berichteten). Dass Kitzingen wieder Station der Tour ist, freut Oberbürgermeister Siegfried Müller. Der war in München mit Walter Vierrether (ehemaliger Tourismus-Chef und Hofrat sowie Motor der Aktion) und Rainer Feuerbach (GWF) mit dabei. Müller sagte in Anlehnung an Bayern München oder die Nationalmannschaft, deren Trikots vier Sterne zieren: „Jetzt wollen wir uns unbedingt den vierten Stern holen!“

Am 2. August

Die Stadt wird laut BR-Cheforganisator Wolfgang Slama am Nachmittag des Donnerstag, 2. August, Ziel der Tour sein. Das abendliche Open-Air-Konzert wird auf dem Parkplatz der Firma Fehrer steigen. Wer auftreten wird, ist noch nicht ganz klar. Jedenfalls erinnert sich nicht nur Müller an den Besuch der BR-Radfahrer 2009, als Rockröhre Bonnie Tyler die Nacht zum Tag machte. Müller wird am Morgen des 3. August die 1100 Teilnehmer auf das sechste und letzte Teilstück der BR-Radltour Richtung Marktheidenfeld schicken.

Von Anfang an dabei

Dass Kitzingen bei dem öffentlichkeitswirksamen Ereignis wieder dabei ist, dürfte vor allem Walter Vierrether zu verdanken sein. Der war beim Auftakt 1990 mit dabei, als damals noch überschaubare 600 Radler in die Stadt rollten, auf dem Marktplatz feierten und die Musik noch aus der Konserve kam.

Rattles auf dem Bleichwasen

1998 war der Bleichwasen der Platz für die große Fete am Ende, als die Rattles als deutsche Beatles für Stimmung sorgen. Und auch 2009 war Vierrether der Mann hinter und vor den Kulissen. Damals fand die Feier mit Bonnie Tyler und mehreren Tausend Zuschauern auf dem Schwimmbadparkplatz statt.

Platzfrage

Als die erneute Anfrage aus München vor Weihnachten kam, stellte sich die Platzfrage als ein besonderes Hindernis heraus. Aus dem Marktplatz ist die Großveranstaltung längst herausgewachsen. Auf dem Bleichwasen ist nach der Umgestaltung im Zuge der Landesgartenschau 2011 zu wenig Platz. Und auch der Schwimmbadparkplatz ist nach dem Umbau im letzten Jahr nicht mehr groß genug. Die Kernfrage des dreiköpfigen Organisationsteams des BR war schnell: Wohin mit den 1100 Radfahrern, den Tausenden Besuchern des abendliche Konzerts und der 60-Meter-Bühne?

Hallen reserviert

Wie Vierrether sagte, ist das Problem mit der Unterbringung der Radler gelöst. Die Sporthalle im Sickergrund steht ebenso bereit wie die Landkreishalle im Mühlberggebiet, die Florian-Geyer-Halle und die Halle der Siedlungsschule. „Das Bauamt hat da extra den geplanten Abbruch um eine Woche verschoben“, so Vierrether. Auch die Hotelzimmer für die Begleiter und die Ladestationen für die E-Bikes werden rechtzeitig reserviert sein.

Fehrer-Parkplatz

Bleibt der Platz für die Abendveranstaltung. Auf der Suche stieß das Orga-Team, zu dem auch Frank Gimperlein und Claudia Biebl vom Stadtmarketingverein gehörten, auf den Fehrer-Parkplatz. Dass das Gelände an der Nordtagente festtauglich ist, hat es vor einem Jahr beim großen Fehrer-Betriebsfest gezeigt. Vierrether rannte bei den Verantwortlichen des Automobilzulieferers offene Türen ein. „Das Ja kam ganz schnell“, sagte er nach Kontakten mit Peter Eschenbach von Fehrer. Das Gelände war zu haben, da zu der Zeit Betriebsurlaub ist.

Als das klar war, kam auch ganz schnell die Zusage aus München. Kitzinger wird Etappenort, der letzte auf der Tour vom Inn an den Main.

475 Kilometer

Insgesamt ist die Strecke der 29. Radltour 475 Kilometer lang und führt vom Start in Mühldorf über Landshut, Bad Gögging, Berching und Baiersdorf bis nach Kitzingen und ins Ziel nach Marktheidenfeld. „Wir fahren auf den sechs Etappen sechs von sieben Regierungsbezirken Bayerns an,“ so BR-Tour-Direktor Markus Riese, der ein großes und abwechslungsreiches Ereignis verspricht.

Anmeldung ab Ostern

Wer mitfahren möchte, der kann sich voraussichtlich nach Ostern für einen der 1100 Startplätze bewerben. Weitere Informationen unter www.br-radltour.de.